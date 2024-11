Hansi Flick garante retorno de Lamine Yamal ao Barcelona após contusão no tornozelo

Os torcedores do Barcelona vão poder contar com a volta do futebol do jovem Lamine Yamal neste fim de semana. Em coletiva realizada nesta sexta-feira, o técnico alemão Hansi Flick afirmou que a joia do clube vai estar relacionada para enfrentar o Las Palmas, neste sábado, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol.

O treinador, no entanto, só não garantiu se o jovem vai ser titular no duelo. A dúvida, porém, se justifica pela precaução, já que o atleta vem de contusão e necessita de ritmo de jogo. "Ele está de volta, pronto para jogar. Não sei se vai começar, mas ele vai jogar", comentou.

Yamal se machucou há três semanas na vitória do Barcelona sobre o sobre o Red Star Belgrado por 5 a 2, em confronto válido pela Liga dos Campeões. No período, o atacante de 17 anos perdeu três duelos pelo Barcelona e ainda dois jogos da Liga das Nações com a Espanha.

A ausência do craque trouxe dificuldades ao time catalão, que perdeu por 1 a 0 para a Real Sociedad e empatou em 2 a 2 com o Celta de Vigo no Campeonato Espanhol.

Com uma temporada de destaque, Yamal ajudou a Espanha a conquistar o título da Eurocopa-2024. Na Liga Nacional, ele também vem fazendo a diferença e já fez sete assistências para o Barcelona e marcou cinco gols.

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Barcelona tenta reencontrar o caminho das vitórias. O time vem de tropeços para o Real Sociedad e o Celta. O último triunfo pela competição foi nos 3 a 1 sobre o Espanyol, no dia 3 de novembro. Neste sábado, o encontro é com o Las Palmas, no Olímpico Lluis Companys. Com 34 pontos, o time de Hansi Flick tem quatro de vantagem para o rival Real Madrid, o segundo colocado.