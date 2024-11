Leicester anuncia Van Nistelrooy como novo treinador após a saída de Steve Cooper

O Leicester anunciou nesta sexta-feira a contratação de Ruud Van Nistelrooy como novo técnico do time profissional. A aposta no ex-atacante holandês aconteceu após a sua boa passagem como treinador interino no Manchester United. Ele assinou vínculo com o clube até julho de 2027.

Ao site oficial do clube, o ex-centroavante mostrou sua satisfação com o final feliz e a missão de comandar a equipe que faz campanha sofrível no Campeonato Inglês.

"Estou orgulhoso e animado. Todos com quem eu converso sobre o Leicester estão entusiasmados. Eles têm ótimas histórias sobre a qualidade das pessoas que trabalham aqui. Estou pronto para começar e dar tudo o que posso pelo futebol do clube", disse o holandês ao site oficial.

Van Nistelrooy ingressou na comissão técnica do Manchester United em julho como assistente técnico. Com a demissão de Ten Hag, assumiu o comando interinamente e teve três vitórias e um empate em seus quatro jogos antes de Rúben Amorim ser contratado como substituto.

Esta será a segunda vez que ele atua como treinador. Antes, havia comandado o PSV Eindhoven durante quase uma temporada. No período, Van Nistelrooy conquistou o título da Taça da Holanda antes de deixar o cargo perto do final da campanha de 2022-23.

"A experiência, o conhecimento e a mentalidade vencedora de Ruud sem dúvida trarão grande valor para nós", disse o presidente do Leicester, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, "e estamos ansiosos para apoiá-lo na conquista do sucesso para nossos torcedores e nosso club".

O Leicester, que demitiu Steve Cooper no fim de semana passado joga contra o Brentford no sábado. Van Nistelrooy não estará no comando, mas vai assistir ao jogo. A equipe será liderada de forma interina por Ben Dawson.