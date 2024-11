João Fonseca se garante no Next Gen Finals em seu 1º ano no circuito profissional de tênis

O brasileiro João Fonseca garantiu presença, nesta sexta-feira, no Next Gen Finals, competição que será disputada entre os dias 18 e 22 de dezembro, na Arábia Saudita, entre os oito melhores tenistas do mundo de até 20 anos. Ele conquistou o feito logo em sua estreia no circuito profissional.

Os franceses Arthur Fils e Luca Van Assche , os americanos Alex Michelsen, Learner Tien e Nishesh Basavaredd, o checo Jakub Mensik, e o chinês hang Juncheng, são os outos tenistas classificados. Para ficar com a vaga, o brasileiro precisou torcer para Henrique Rocha não vencer o título do Maia Open. O português, no entanto, acabou sendo eliminado nas quartas de final.

"Significa muito, era um grande objetivo meu pra este ano. Consegui entrar meio que de última hora, mas isso é tênis. Feliz demais pela oportunidade de disputar esse torneio e vamos com tudo", afirmou o tenista.

João Fonseca teve um grande ano, tendo iniciado na 727ª posição do ranking da ATP. Ele chegou ao 145º lugar, o que lhe garantiu uma vaga no Next Gen Finals. O brasileiro chegou às quartas de final do ATP 250 de Budapeste e do Rio Open. Ele também conquistou o título do Challenger em Lexington, nos Estados Unidos.

Ele receberá R$ 900 mil pela participação no Next Gen ATP Finals. O valor aumentará a cada fase que o brasileiro foi conquistando durante a competição.