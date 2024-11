Gabriel Bortoleto é sexto na corrida sprint do Catar e mantém a liderança da Fórmula 2

Futuro piloto da Sauber na Fórmula 1, no próximo ano, o brasileiro Gabriel Bortoleto foi o sexto colocado na corrida sprint do Catar, na pista de Lusail, neste sábado, e manteve a liderança do Mundial de Fórmula 2, que será decidida apenas na última etapa, nos Emirados Árabes Unidos.

A diferença entre Bortoleto e Isack Hadjar, seu principal concorrente pelo título -e quarto colocado na sprint-, caiu de 4,5 pontos para 2,5 pontos na classificação, mas foi positiva para o piloto da Invicta, que largou em nono na corrida sprint, enquanto o francês saiu em segundo. Oliver Bearman foi o vencedor da prova.

Após se classificar em segundo lugar para a corrida principal no treino de classificação, na sexta-feira, Bortoleto largou em nono lugar na sprint, com inversão do grid dos dez primeiros. Assim, seu principal concorrente ao título, Isack Hadjar, que largará em nono neste domingo, saiu na segunda posição, atrás de Bearman.

Em uma largada limpa e sem toques, Bearman se manteve à frente do pelotão, seguido por Hadjar e Victor Martins. Bortoleto aproveitou a má saída de Beganovich e passou para oitavo. Na segunda volta, Hadjar aproveitou a vantagem dos seus pneus médios e ultrapassou Bearman, assumindo a liderança da corrida sprint. Dois giros depois, o francês já tinha uma vantagem de 3s2. Bortoleto continuava em oitavo.

Na quinta volta, Bortoleto ultrapassou Goethe e assumiu a sétima colocação. Em seguida, o motor do carro do piloto da MP Motorsport pegou fogo e passou a jogar óleo na pista, provocando o safety car virtual. Na sétima volta, Haadjar liderava à frente de Bearman, Martins, Crawford, Verschoor, Aron e Bortoleto.

Crawford atacava Martins em busca da terceira posição, e o piloto franco-português segurava todo o pelotão atrás enquanto defendia sua posição. Na décima volta, Hadjar tinha 2s3 de vantagem sobre Bearman, que, por sua vez, abria 6s2 à frente de Martins. Na metade da prova sprint, Hadjar começou a sentir o desgaste de seus pneus médios, perdeu desempenho e a vantagem em relação a Bearman caiu para 1s6. Com uma atuação cautelosa, Bortoleto evitava atacar Aron e se segurava em oitavo.

Na 15ª das 23 voltas, Bearman se aproximava de Hadjar e, 0s9 atrás, tinha a possibilidade de abrir as asas traseiras para tentar recuperar a liderança. Vitor Martins e os demais carros que vinham na sequência vinham 6 segundos atrás. Dois giros depois, Crawford ultrapassou Martins e assumiu o terceiro posto, enquanto Bearman colava cada vez mais em Hadjar. Bortoleto foi por fora para cima de Aron e saiu da pista, retornando em seguida.

Também com pneus médios, Martins perdia desempenho e posições. Assim, Bortoleto subiu para o sexto lugar. Faltando quatro voltas para o final, o brasileiro da Invicta passou a atacar Aron em busca do quinto posto. Na ponta, Hadjar se defendia de Bearman.

A três voltas do final, Bearman, com pneus duros, ultrapassou Hadjar e assumiu a liderança. Crawford e Verschoor também aproveitaram a falta de aderência dos pneus do francês e o ultrapassaram. No pelotão de trás, Antonelli e Maini se chocaram e o safety car entrou na pista.

Com safety car, Bearman recebeu a bandeirada em primeiro, seguido por Crawford, Verschoor, Hadjar, Aron e Bortoleto, adiando a definição do título da Fórmula 2 para a última etapa, no próximo final de semana, nos Emirados Árabes Unidos. Richard Verschoor, da MP Motorsport, fez a volta mais rápida, em 1min38s630.

Neste domingo, Gabriel Bortoleto largará na primeira fila, na segunda posição, na corrida principal da etapa do Catar de Fórmula 2, às 9h20 (horário de Brasília). À sua frente, na pole position, alinhará o estoniano Paul Aron, enquanto o principal concorrente do brasileiro pelo título, Isack Hadjar, sairá em nono.

Confira o resultados da etapa sprint do Catar de Fórmula 2:

1º - Oliver Bearman (GBR/Prema), em 40min51s281

2º - Jak Crawford (EUA/Dams), a 0s295

3º - Richard Verschoor (HOL/MP Motorsport), a 0s580

4º - Isack Hadjar (FRA/Campos), a 0s910

5º - Paul Aron (EST/Hitech Pulse-Eight), a 1s059

6º - Gabriel Bortoleto (BRA/Invicta), a 1s227

7º - Ritomo Miyata (JAP/Rodin), a 1s544

8º - Zane Maloney (BAR/Rodin), a 1s751

9º - Joshua Dürksen (PAR/AIX), a 1s905

10º - Victor Martins (FRA/ART), a 2s868

11º - Dino Beganovic (SUE/Dams), a 3s223

12º - Luke Browning (GBR/ART), a 3s532

13º - John Bennett (GBR/Van Amersfoort), a 4s151

14º - Max Esterson (EUA/Trident), a 4s760

15º - Christian Mansell (AUS/Trident), a 5s340

16º - Amaury Cordeel (BEL/Hitech Pulse-Eight), a 6s053

17º - Rafael Villagómez (MEX/Van Amersfoort), a 6s517

18º - Cian Shields (GBR/AIX), a 6s966

Não completaram a prova:

Andrea Antonelli (ITA/PREMA)

Kush Maini (IND/Invicta)