Segundo no grid no Catar, Russell reclama de Verstappen e ironiza rivais da McLaren

Quem também não escondeu a decepção com o treino classificatório deste sábado, apesar de largar na primeira fila, foi o britânico George Russell. O piloto da Mercedes foi superado por Max Verstappen na última tentativa do holandês e por apenas 0s055 de diferença. Questionado se estava frustrado, Russell foi enfático: "Sim".

"A primeira volta foi uma das melhores que já fiz. Depois, por qualquer motivo, não consegui encontrar aquele tempo a mais na última volta e Max me ultrapassou", analisou o britânico, que também tira pontos positivos e tenta aproveitar o bom momento da Mercedes na temporada.

"Temos tido uma ótima sequência, ficamos na primeira fila nas últimas quatro classificações, então estou me sentindo muito bem no momento e estamos aproveitando enquanto podemos", comentou Russell, que também se mostrou surpreso com a melhora de rendimento da Red Bull, mas reclamou de Verstappen por tê-lo atrapalhado enquanto tentava fazer a volta rápida.

"Acabei atravessando brita por todo o assoalho do carro, espero que não tenha danificado. Talvez por isso não conseguimos melhorar o tempo. Não sei", afirmou, confiante em uma boa corrida no domingo. "É bom estar na frente mais uma vez, o ritmo do carro é real, como foi em Las Vegas. Acho que temos uma boa corrida em nossas mãos."

Russell também demonstrou incômodo com a troca de posições protagonizada pelos pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, na corrida sprint e ironizou os adversários. "Espero que possamos ter uma corrida de verdade, e não essa coisa de ordem de equipe. Todos nós vamos nos esforçar e, na verdade, é ótimo que Max também esteja na disputa."