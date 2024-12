Luiz Henrique comemora protagonismo na final e dedica conquista à família: 'É um sonho'

Destaque da vitória por 2 a 1 do Botafogo sobre o Atlético-MG na final da Copa Libertadores, neste sábado, o atacante Luiz Henrique dedicou a vitória aos seus familiares e agradeceu o clube por tê-lo acolhido.

"É um sonho que estou vivendo, estou muito feliz porque pude proporcionar a vitória para a minha mãe e meu irmão, que nunca tiveram essa oportunidade de me ver campeão, sendo o melhor da partida", afirmou o jogador ainda no gramado do estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, após a partida.

Destaque na campanha que culminou na conquista, Luiz Henrique anotou o primeiro gol, após Gregore já ter sido expulso, e sofreu o pênalti que resultou no segundo tento do time carioca, sendo considerado o herói da partida pela Conmebol.

"Tenho que agradecer o Botafogo, que necessita estar no topo. É um clube que trabalha forte e se empenha tudo no dia a dia. Só tenho gratidão", elogiou o atacante, afirmando que o título continental é só o começo.

"Muitas pessoas tentaram me parar, mas não conseguiram. Temos que manter foco, manter os pés no chão que no ano que vem tem mais", disse o atleta, esbanjando alegria e confiança.

Após a conquista da Libertadores, o Botafogo ainda busca o título do Campeonato Brasileiro, competição que lidera com três pontos de vantagem sobre o Palmeiras, faltando duas rodadas para o término da competição.