Alex Telles diz que conquista do Botafogo redime fracasso de 2023: 'Os jogadores mereciam'

Um dos líderes do Botafogo, o lateral-esquerdo Alex Telles não escondeu a emoção após a conquista inédita da Copa Libertadores, neste sábado, no estádio Monumental de Núnez, em Buenos Aires. Para o atleta, a conquista foi a redenção do clube depois da traumática perda do título brasileiro em 2023.

"Acompanhei de longe o que aconteceu no ano passado e ninguém tocou nesse assunto até agora porque machucava o elenco, a torcida, todo mundo. A gente sabia da responsabilidade no dia a dia e vinha a emoção cada vez que avançava na Libertadores e no Brasileiro. A gente carregou esse peso com a gente e agora faltam palavras para descrever este momento", afirmou o experiente jogador de 31 anos.

De acordo com o jogador, as dificuldades encontradas no caminho até a decisão - a equipe precisou passar pelas fases da pré-Libertadores após deixar escapar o título nacional no ano passado e também a classificação direta - valorizaram a conquista. "O próprio Marlon (Freitas) falou: 'Aqui sempre foi no sacrifício, tudo sempre posto à prova. Agora é comemorar", disse.

Alex Telles foi um dos destaques do clube carioca na temporada e, na decisão, teve frieza para superar o goleiro Everson na cobrança de pênalti e anotar o segundo gol de sua equipe, que atuava com um jogador a menos desde a expulsão de Gregore, ainda no primeiro minuto de jogo.

"Desde que cheguei, encontrei um grupo faminto. Fizemos história e o clube merece, os jogadores que estavam aqui em 2023 mereciam. Falamos que íamos ganhar por eles, quando o Gregore foi expulso falei para ele que íamos ganhar o título para ele", comentou o lateral. "O Botafogo é campeão da Libertadores, aguentem e surtem, não tem o que fazer."