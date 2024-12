Milito não se conforma com a derrota do Botafogo com um jogador a mais: 'Chance imemorável'

Perder a oportunidade de conquistar a Copa Libertadores depois de disputar uma final praticamente inteira com um jogador a mais deixou o técnico Gabriel Milito, do Atlético-MG, inconsolável. O treinador estava muito abatido na entrevista coletiva.

"Vai ser muito difícil para todos que participaram da final. Tivemos uma oportunidade tão favorável como hoje, onde, com toda a partida um jogador a mais. É uma grande vantagem que não pudemos aproveitar. Além da vantagem de jogador a mais, fomos ao intervalo perdendo por 2 a 0. Foi um golpe bastante duro para a gente. Os jogadores foram para o segundo tempo com a ideia de marcar gol. O primeiro chegou rápido e depois gerar situações de perigo. Claramente, nos escapou oportunidade imemorável de ganhar a Libertadores", disse o treinador argentino.

Com o 11º jogo sem vitória, Milito assumiu a derrota na final. "Tenho que assumir a responsabilidade pela má fase durante os últimos 30 dias, inesperada para todos nós. Faltam dois jogos para o final da temporada. Temos que levantar os jogadores, para enfrentar o Vasco e finalizar contra o Athletico-PR. Temos que ganhar os dois jogos para ter a chance de ingressar na Copa Libertadores e, caso não, na Sul-Americana."

O técnico apontou as falhas nas finalizações como o motivo maior por não conseguir reverter o resultado. Vargas perdeu duas grandes chances na parte final da partida. "Depois de perder uma final, difícil ter algo positivo. A equipe jogou com dificuldade de sair perdendo, mas com vantagem de ter um a mais. No primeiro tempo, tivemos finalizações para fazer gol. No segundo, descontamos, tivemos situações claras para empatar. Mas é uma final. Deveríamos ter aproveitado um jogador a mais e evitado os dois primeiros gols. O terceiro foi diferente, porque nos faltava tempo. A partida estava, praticamente terminada."