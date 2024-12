Líder na artilharia do Brasileirão; Yuri Alberto confia na vaga para a Libertadores

Artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 13 gols, após os dois marcados na vitória de virada do Corinthians sobre o Criciúma, por 4 a 2, neste sábado, em Santa Catarina, Yuri Alberto confia na conquista da vaga para a disputa da próxima edição da Copa Libertadores.

"Mantivemos o pé no chão a todo o momento, mesmo depois de ter sofrido dois gols no primeiro tempo. Eu tive uma chance no primeiro tempo, na hora que fui chutar, a bola parou e eu me enrolei. A vitória nos deixa mais perto da Libertadores, é o nosso objetivo agora. É ponto a ponto, vamos conseguir esse objetivo", disse o jogador.

Autor de um belo gol de fora da área, o lateral-esquerdo Matheus Bidu era outro atleta bastante entusiasmado após a sétima vitória consecutiva do time no Brasileirão. "Estava esperando há muito tempo, um momento especial. Agradeço a Deus e à minha família. O time está bem constante, ganhamos mais uma partida, era uma caminhada muito difícil, mas mantivemos a constância e conseguimos essa vitória."

Com 50 pontos, o Corinthians briga com Bahia (50) e Cruzeiro (48) as duas vagas restantes para a disputa da Copa Libertadores. O time do técnico Ramón Díaz volta a campo na terça-feira, diante do Bahia, na Neo Química Arena, e fecha a participação na competição nacional no domingo, em Porto Alegre, diante do Grêmio.