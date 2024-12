Fluminense enfrenta duelo direto com Athletico-PR para respirar na luta contra o rebaixamento

Precisando desesperadamente da vitória para não correr risco de terminar a 36ª rodada dentro na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fluminense faz um duelo direto contra a degola diante do Athletico-PR, neste domingo, às 18h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR).

O Fluminense não vence há cinco jogos. Curiosamente, o último triunfo foi diante do próprio Athletico-PR por 1 a 0. O time carioca tem 39 pontos e entra na partida pressionado. No empate sem gols diante do Criciúma, na última rodada, a equipe chegou a ser vaiada no Maracanã.

Do outro lado, o Athletico vive um momento de estabilidade sob o comando de Lucho González. O time paranaense conseguiu respirar nas últimas rodadas e soma 41 pontos. Venceu nas duas últimas vezes em casa, com arquibancadas lotadas, diante do Atlético-MG (1 a 0) e Atlético-GO (2 a 0). No entanto, ainda continua ameaçado de rebaixamento.

O retrospecto é bem equilibrado, com 26 vitórias do Athletico-PR, 23 do Fluminense e 11 empates. Em Curitiba, no entanto, o time carioca não vence desde 2021, quando fez 1 a 0 no Brasileirão daquele ano.

Sem desfalques por suspensão, Mano Menezes deve colocar em campo o que tem de melhor. O treinador se viu pressionado nesta sexta-feira, quando os torcedores foram até o Centro de Treinamento do clube para protestar e tiveram uma longa conversa com dois jogadores: Thiago Silva e Thiago Santos.

A dupla formará o setor defensivo, que ainda tem algumas dúvidas, principalmente no ataque. Ganso e Keno sentiram contra o Criciúma. O primeiro tem chances remotas de atuar. Lima e Renato Augusto são opções para o setor.

"Os times estão organizados e cedendo pouco nesse momento da competição. Temos que fazer escolhas finais melhores para voltar a vencer. Estamos há cinco rodadas sem vencer e isso custa muito caro nessa hora", disse Mano Menezes.

Do outro lado, o Athletico joga pela vitória para anular de vez as chances de rebaixamento. O técnico Lucho González poderá contar com Erick, recuperado de uma lesão muscular, e com o zagueiro Thiago Heleno, que cumpriu suspensão automática.

Com um edema ósseo, Canobbio treinou normalmente e poderá ser mais uma boa notícia para este duelo decisivo. Por outro lado, o zagueiro Kaíque Rocha e o lateral Madson continuam no departamento médico. "A resposta é fugir o mais rápido possível da zona de rebaixamento e, se Deus quiser, iremos conseguir", enfatizou o atacante Pablo.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR X FLUMINENSE

ATHLETICO-PR - Mycael; Leo Godoy, Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Felipinho e Zapelli; Nikão, Pablo e Cuello. Técnico: Lucho González.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Lima e Arias; Kauã Elias e Keno. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR).