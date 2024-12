Chelsea derrota Aston Villa por 3 a 0 e chega provisoriamente ao 3º lugar do Inglês

Diante de sua torcida, o Chelsea venceu o Aston Villa por 3 a 0 neste domingo e chegou provisoriamente à terceira colocação do Campeonato Inglês, com 25 pontos. O Arsenal apresenta a mesma pontuação após 13 rodadas. O Manchester City tem 2 pontos a menos, mas joga ainda neste domingo o contra o líder Liverpool, que tem 31 pontos.

Foi apenas a terceira vitória em seis partidas no Stamford Bridge no Inglês. Parte desse retrospecto abaixo do esperado para um time que está na parte de cima da tabela pode ser explicada por falhas defensivas quando joga em seu estádio. A partida deste domingo foi a primeira em que o time de Enzo Maresca não sofreu gol como mandante neste campeonato. O Chelsea não tinha um desempenho tão ruim neste quesito no começo de uma temporada desde 1978/1979.

O Chelsea conseguiu se aproveitar da má fase do rival - o Aston Villa não vence desde meados de outubro, quando derrotou o Bologna na Liga dos Campeões - para marcar pressão e criar várias oportunidades. O time da casa abriu o placar logo aos 7 minutos, com Jackson marcando após cruzamento de Cucurella pela esquerda.

A única jogada de perigo do Aston Villa aconteceu aos 15 minutos, quando Watkins desperdiçou, livre, cara a cara com o goleiro Sanchez. Aos 36 minutos, o argentino Enzo Fernandez ampliou ao receber passe de Cole Palmer e ao entrar na área chutar no canto esquerdo do goleiro Martinez.

Na segunda etapa, o Chelsea continuou com o domínio do confronto, mas só conseguiu ampliar o placar e chegar aos mesmos números do Arsenal aos 38 minutos. Cole Palmer recebeu passe de Madueke pelo lado direito, cortou para dentro e, de fora da área, chutou forte de pé esquerdo. A bola entrou no ângulo direito do goleiro Olsen, que substituiu o argentino Martinez, contundido.

MANCHESTER UNITED GOLEIA EVERTON E SOBE NA TABELA

Nas duas primeiras partidas sob comando do técnico português Ruben Amorim, o Manchester United conseguir marcar antes dos 90 segundos de jogo. Neste domingo, no Old Trafford, os torcedores dos Red Devils precisaram esperar 34 minutos para comemorar o primeiro dos dois gols de Reshford, mas testemunharam a goleada (4 a 0) sobre o Everton.

O resultado levou o time de Manchester à metade superior da classificação do Inglês, na nona posição, com 19 pontos. Antes do início da 13ª rodada, o United ocupava apenas a 13ª posição. O Everton estaciona nos 11 pontos e ocupa a 15ª posição.

Os gols da partida contaram com coincidências curiosas. Rashford abriu o placar com assistência do português Bruno Fernandes. Sete minutos depois, Zirkzee marcou também com passe do português. No segundo tempo, Rashford anotou seu segundo gol com assistência de Diallo, aos 6 minutos. Zirkzee também marcou seu segundo gol com participação de Diallo.

TOTTENHAM SÓ EMPATA COM FULHAM

Depois da goleada surpreendente de 4 a 0 sobre o atual campeão Manchester City na rodada anterior, o Tottenham só empatou em 1 a 1 com o Fulham neste domingo, mesmo jogando no Tottenham Hotspurs Stadium.

Os gols saíram no segundo tempo, com o galês Brennan Johson abrindo o placar para o time da casa aos 9 minutos. O Fulham empatou com Cairney, aos 22 minutos. Com o resultado o Fulham ampliou sua série sem derrotas em clássicos londrinos na primeira divisão para oito partidas. O Tottenham é o sétimo do Inglês, com 20 pontos, enquanto o Fulham é o décimo colocado, com 19 pontos.