Leclerc coloca Ferrari viva na briga pelo Mundial de Construtores da F-1: 'Até última corrida'

O inesperado segundo lugar de Charles Leclerc no Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1, neste domingo, e as punições sofridas pela McLaren durante a corrida, deixaram a Ferrari viva na briga pelo título do Mundial de Construtores. A escuderia italiana tem 619 pontos, contra 640 da McLaren. A decisão ficou para Abu Dabi.

"Estou muito feliz. Sinceramente, assinaria correndo antes da corrida um contrato que me garantisse chegar em segundo em uma pista como essa depois de um fim de semana desses, porque as características do nosso carro não se encaixam muito bem com essa pista", disse.

"Sabíamos que seria um fim de semana muito difícil comparado com a McLaren, mas, no final, conseguimos tirar pontos deles, então a luta será até a última corrida", afirmou.

Após esboçar muita confiança, Leclerc evitou profetizar sobre a condição da Ferrari no próximo fim de semana, no tradicional circuito Yas Marina. "Estamos todos muito próximos. Vai ser muito disputado, mas é emocionante. 21 pontos ainda é muito, mas tudo é possível, e vamos dar tudo de nós", completou.

Leclerc herdou a segunda posição quando Lando Norris precisou pagar uma punição "stop-go" de 10 segundos por não desacelerar durante uma bandeira amarela dupla, emitida por detritos na reta de largada. O piloto da McLaren ainda conseguiu terminar na décima posição, com a volta mais rápida.