McLaren vê punição 'desproporcional' a Norris, que esbraveja: 'Não sou idiota'

A McLaren reprovou a punição 'stop-go' de 10 segundos aplicada a Lando Norris por não desacelerar durante a bandeira dupla emitida por detritos na reta de largada. Na visão da escuderia, houve uma pena 'desproporcional' ao seu piloto, que deixou a segunda posição para terminar o Grande Prêmio do Catar em décimo.

"A aplicação da punição, acho que perdemos qualquer senso de proporção e qualquer senso de especificidade. Podemos olhar especificamente para a infração, o nível de risco associado à situação e o fato de a bandeira amarela ter sido removida? E aí julgar usando este tipo de elemento - proporção e especificidade - ao invés de dar uma olhada em qualquer livro de regra, provavelmente todo empoeirado, e aí aplicar sem nenhum senso crítico", disse o chefe de equipe da McLaren, Andrea Stella, que também culpou Norris pelo ocorrido.

"Checamos os dados. De fato, Lando continuou com tudo. Temos de dizer que o setor ficou amarelo assim que Lando entrou no setor, mas a exigência é muito clara, você precisa tirar o pé e é responsabilidade do piloto reconhecer que está em um setor de bandeira amarela e que precisa tirar o pé. Ao mesmo tempo, acho que é bem peculiar ter uma bandeira amarela acionada e depois removida, mas, de fato, a situação naquele setor era a mesma - havia detritos na pista", completou.

Já Norris disse ter uma visão contrária de Stella e se irritou com a punição imposta pelos comissários. "Não sei o que fiz de errado. Não sou um idiota. Se eu soubesse que estava sob bandeira amarela, teria desacelerado. Mas a regra diz que se não desacelerar, é uma punição. A equipe me deu um ótimo carro. Estou desapontado por não ter dado a eles os resultados que merecem. Eu os decepcionei", afirmou.

Com a punição, Norris acabou apenas em décimo lugar e somou apenas dois pontos, já que também fez a volta mais rápida do GP do Catar. A briga da McLaren é pelo Mundial de Construtores. A escuderia lidera com 640, contra 619 da Ferrari.

Os pilotos voltam às pistas no próximo fim de semana para o GP de Abu Dabi. A largada está prevista para domingo, às 10h, horário de Brasília.