Jogadoras exaltam ano da seleção feminina de futebol e Lauren enfatiza: 'Objetivo concluído'

A temporada da seleção brasileira feminina de futebol chegou ao fim neste domingo com vitória sobre a Austrália por 2 a 1, no CBUS Stadium, em Gold Coast. O desempenho da equipe, que teve como o auge a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, foi celebrado pelas jogadoras. A zagueiro Lauren marcou o seu primeiro gol pelo Brasil e afirmou que o sentimento é de dever cumprido.

"Vir para a Austrália realmente é difícil. É um jetlag muito grande, é uma viagem muito longa, mas acho que conseguimos mostrar o nosso futebol e sair com o nosso objetivo concluído, que eram as duas vitórias. Estou muito feliz por essa convocação e por encerrar o ano dessa forma com a seleção", afirmou a defensora, que comemorou o gol marcado no último compromisso do Brasil no ano.

"Fico muito feliz por estar aqui novamente. É sempre muito gratificante e uma honra representar o meu país. Também estou muito feliz pelo gol, meu primeiro pela seleção brasileira. Demorou um pouquinho, mas enfim saiu", completou.

A seleção venceu os dois jogos que realizou diante da Austrália, o primeiro por 3 a 1, com dois gols de Amanda Gutierres e um de Giovana Queiroz. O Brasil também fez dois amistosos diante da Colômbia e conquistou um empate e um triunfo por 3 a 1.

"Estou muito feliz por tudo que a gente vem vivendo dentro da seleção. Acho que a nossa mentalidade mudou. As seleções precisam respeitar mais o futebol brasileiro, a gente vem crescendo bastante. A seleção está de parabéns não só pelos amistosos que a gente fez, mas pelo ano que fez", disse a atacante Gabi Portilho.

A atacante completou: "Medalhista olímpica, agora vencendo na casa delas (da Austrália), é uma seleção muito difícil, o Brasil não ganhava desde 2016. O que a gente está fazendo é gigante. Claro que é só o começo, a gente tem muito a crescer e a trabalhar. Mas eu estou muito feliz por tudo que a gente fez."

No próximo ano, a equipe comandada pelo treinador Arthur Elias terá a disputa da Copa América, nos meses de julho e agosto, no Equador, e também seguirá a preparação para a Copa do Mundo de 2027, no Brasil.

"Agora é aproveitar as férias. Espero que cada uma vá com esse sentimento de vitória para casa, porque a gente está mudando a cara da Seleção. Daqui para frente, vai ser sempre para mais, a gente vai sempre se cobrar mais. É aproveitar essa alegria e, se Deus quiser, no ano que vem, voltar com força total e com as energias renovadas para continuar fazendo um trabalho bem feito", enfatizou Duda Sampaio.