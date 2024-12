Renato Gaúcho detona presidente de associação de jornalistas: 'É um idiota, um delinquente'

Renato Gaúcho manteve suas críticas à imprensa durante entrevista coletiva neste domingo, após vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, e subiu o tom ao mencionar uma nota oficial da Associação de Cronistas Esportivos do Rio Grande do Sul (ACERG). O texto em questão condena as declarações dadas pelo treinador depois do empate com o Cruzeiro, na quarta-feira, classificando-as como "acusações genéricas e ameaças irresponsáveis proferidas contra profissionais da imprensa". Ao rebater, Renato citou nominalmente Rogério Amaral, presidente da ACERG, e disparou ofensas contra ele.

"Esse tal de Ricardo Amaral, presidente de ACERG. Rogério Amaral. Esse é um débil mental, um idiota, pela nota que ele ajudou a escrever lá. Sabe por que você é um idiota Rogério, porque infelizmente o caso que teve no ano passado, lá no Beira-Rio, com um cidadão brigando com um criança no colo, dentro do campo, com jogadores do Internacional, hoje ele é associado da ACERG. Aí eu pergunto, quem é o idiota na história? Você, Rogério. Você é o grande idiota, você é um delinquente. E, por favor, me processa, que eu vou te processar também. Você quer dinheiro? Não tem problema, não é briga de dinheiro. Vá em frente, você é um delinquente", afirmou.

Na declaração de quarta-feira, o treinador gremista disse que "daria o nome aos bois se continuassem mentindo", referindo-se a jornalistas. "Vocês também têm família, andam por aí e o torcedor conhece alguns de vocês. Alguns de vocês vão começar a passar dificuldade também", afirmou na ocasião.

A tensão com a imprensa continuou neste domingo. Ao fim da partida na Arena do Grêmio, ele não permitiu que seus jogadores parassem para falar com jornalistas. Villasanti chegou a iniciar a resposta de uma pergunta na zona mista, mas foi puxado por Renato. Mais tarde, na coletiva, o treinador explicou que suas críticas não são generalizadas e sim direcionadas a alguns jornalistas da imprensa gaúcha.

"Você acha que eu gosto dessa bronca com vocês? Eu tenho certeza que outros jornalistas passam por isso, que são atacados nas redes sociais. E outra coisa, eu não tenho bronca de ninguém na imprensa nacional. A minha bronca é com a imprensa gaúcha, com alguns daqui. Então não pensa que eu tenho bronca com a imprensa nacional que não tem nada a ver, é com alguns daqui. É na aldeia, é na aldeia. Eu sei exatamente o que os caras pensam. Querem tumultuar", disse.

"Tenho respeito por vocês, só que infelizmente nós temos esses idiotas no meio de vocês, que todo dia atacam, todo dia falam, atacam os jogadores, falam palavrões e fica por isso mesmo. Quando tem um retruque, nossa senhora, não pode. O cara está nos atacando. Pelo amor de Deus, é isso que eu falo pra vocês. Vocês são seres humanos, vocês têm famílias também. Ninguém está aqui querendo encrenca. Ninguém está querendo bronca. Agora quando é daí pra cá está tudo certo", completou.