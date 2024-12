Quais as chances de Botafogo e Palmeiras serem campeões do Brasileirão? Veja probabilidades

Faltando duas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, apenas Botafogo e Palmeiras seguem com chances de conquistar o título da competição nacional. Internacional e Fortaleza, que perderam no final de semana para Flamengo e Vitória, respectivamente, deram adeus às probabilidades de conquista.

O Botafogo é o líder do torneio, com 73 pontos. O Palmeiras ocupa a vice-liderança, com 70 pontos. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances da equipe carioca de erguer o troféu são de 78,1%. Já a probabilidade do time alviverde é de 21,9%.

Na penúltima rodada do Brasileirão, o Botafogo visita o Internacional, na quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O Palmeiras, por sua vez, enfrenta o Cruzeiro, também na quarta, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Caso o Botafogo vença e o Palmeiras tropece, o time alvinegro irá conquistar o título já neste meio de semana. Em outro cenário, se os botafoguenses empatarem e o time paulista for derrotado, a equipe carioca ganhará a taça.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, tanto Botafogo como Palmeiras atuam em casa. O time carioca encara o São Paulo no Engenhão, no Rio de Janeiro. A equipe do técnico Abel Ferreira recebe o Fluminense no Allianz Parque, em São Paulo.

Confira as chances de título de acordo com a UFMG:

Botafogo - 78,1%

Palmeiras - 21,9%