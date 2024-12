Bia Haddad reforça equipe com técnico francês que trabalhou com Azarenka

A temporada 2025 já começou para Beatriz Haddad Maia. A principal tenista brasileira iniciou sua pré-temporada, após curtas férias, com novidades em sua equipe. Ela contratou o técnico francês Maxime Tchoutakian, que já trabalhou com a belarussa Victoria Azarenka, para reforçar sua equipe.

Tchoutakian, de 30 anos, vai trabalhar ao lado de Rafael Paciaroni, treinador da brasileira desde o início de 2021. Os dois vão viajar juntos com Bia pelo circuito ao longo da próxima temporada, que começa no fim de dezembro. Francês e brasileiro se aproximaram no ano passado, quando Bia disputou seguidas chaves de duplas com Azarenka.

Tchoutakian treinou a ex-número 1 do mundo por quatro temporadas. Em 2023, Bia e Azarenka foram campeãs do WTA 1000 de Madri, na Espanha, numa das maiores conquistas da brasileira em duplas. No US Open do mesmo ano, avançaram até as quartas de final. "O Max já era muito próximo da nossa equipe, tem ótima comunicação com o Rafa, conhece muito bem o circuito da WTA e com certeza agregará muito ao trabalho", afirmou Bia.

Outro reforço da equipe é fisioterapeuta brasileiro Fernando Alves, que trabalhará ao lado de Paulo Cerutti, fisio que acompanha Bia no circuito há anos. Alves já atuou pontualmente na equipe de Bia neste ano e também atua na seleção brasileira feminina de vôlei. "O Fernandinho é um 'velho conhecido' que todos nós admiramos muito e agora teremos o privilégio de ter ele formalmente mais por perto do Paulo e de todos nós e, claro, sem atrapalhar os compromissos dele com o vôlei", disse a número 17 do mundo.

Bia encerrou sua temporada na vitória brasileira sobre a Argentina na Billie Jean King Cup, nos dias 15 e 16 de novembro. Após duas semanas de férias, ela já iniciou sua pré-temporada. Seu primeiro desafio da temporada 2025 será a United Cup, competição por equipes em que representará o Brasil. Depois jogará o WTA de Adelaide e o Aberto da Austrália.

"Seguimos evoluindo como equipe. Alcançamos um nível sólido de trabalho e agora estamos prontos para ampliarmos a equipe e darmos novos passos em direção ao nossos objetivos. Estou muito animada para começar a pré temporada nesta segunda-feira (dia 2)", comentou a brasileira.