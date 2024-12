Bilionário grego confirma estar em negociação para comprar SAF do Vasco

O bilionário grego Evangelos Marinakis admitiu à imprensa inglesa que está em negociação para comprar a SAF do Vasco. Ele vem investindo no futebol desde 2010 e atualmente é o dono do Nottingham Forest, da Inglaterra, do Olympiacos, da Grécia, e do português do Rio Ave.

"Ele me contou sobre suas ambições em expandir seu portfólio de futebol adquirindo um grande clube no Brasil, confirmando que as negociações estão em andamento para adquirir o Vasco da Gama", disse o repórter Rob Dorsett, em reportagem publicada e veiculada pelo canal Sky Sports.

Para encaminhar essa negociação, o grego teria contratado o brasileiro Edu Gaspar, que deixou o cargo de diretor esportivo do Arsenal no mês passado. O ex-jogador do Corinthians deve se tornar o principal dirigente responsável pelo grupo de clubes de propriedade do magnata grego.

Marinakis, de 57 anos, tem fortuna estimada em US$ 3,7 bilhões, cerca de R$ 22 bilhões, pela revista Forbes. Ele é dono do grupo de transporte marítimo Capital Maritime Trading Corp., assim como de um conglomerado de mídia e tem participações em três times de futebol da Europa.

No mês passado, Pedrinho, atual presidente do Vasco, chegou a ser questionado sobre o possível acordo com o grego. Mas não confirmou nenhuma informação, alegando questões de contrato e negociações. O ex-jogador e ex-comentarista de TV vem comandando o clube desde que a 777 Partners deixou a SAF do Vasco.