Torcida do Red Bull Bragantino protesta após 12 jogos sem vencer no Brasileirão

Há 12 jogos sem vencer e seriamente ameaçado pelo rebaixamento no Brasileirão, o Red Bull Bragantino também sofre pressão de sua torcida. Incomodado com a situação, um grupo de cerca de 50 torcedores protestou do lado de fora do estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), após o empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no domingo à noite.

O principal alvo foi o técnico Fernando Seabra, após críticas, vaias e cânticos de protesto ainda no estádio, como o costumeiro "Vergonha, time sem vergonha" e "Ai mais que saudades, de quando o Bragantino jogava com vontade".

O time segue na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, com 38 pontos. O Fluminense, primeiro time fora da degola, tem 40. Nesta série de 12 jogos sem vitórias, apenas quatro são derrotas, porém o time paulista acabou vacilando nos últimos jogos em casa, empatando com São Paulo (1 a 1) e Cuiabá (0 a 0), além do Cruzeiro. Deixou de somar seis pontos somente nestes três jogos.

Segundo os cálculos do departamento de matemática da Universidade Federação de Minas Gerais (UFMG), as chances de queda aumentaram para 81%. Faltando duas rodadas, não depende mais de suas próprias forças para evitar a queda à Série B.

Nas últimas duas rodadas, o Bragantino vai visitar o Athletico-PR, na próxima quinta-feira, às 20h, na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Na última rodada, receberá o Criciúma, no Nabi Abi Chedid, às 16h de domingo, dia 8.