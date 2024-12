Diretor do São Paulo aponta atrasos e revela a possibilidade de vendas para ajustar orçamento

Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, revelou, em entrevista à CNN Esportes, que o clube teve problemas durante o ano para o pagamento de direitos de imagem dos jogadores e que vendas de atletas serão realizadas para diminuir a folha de pagamento em 2025.

"A gente mantém isso (pagamento dos direitos de imagem) sempre que possível o máximo em dia. Às vezes, em questão de fluxo de caixa, você deixa uma imagem atrasada, chega a duas, volta para uma, fica nenhuma. A gente trabalha sempre neste projeto. O que temos trabalhado é para fechar 31 de dezembro sem atraso. A gente paga férias, 13º salário, acerta as imagens sempre até 31 de dezembro para que os jogadores entrem na próxima temporada com tudo ajustado", disse o dirigente.

Com a criação do Fundo de Investimento de Direitos Creditórios (FIDC), o São Paulo pretende reduzir o déficit de R$ 191 milhões acumulado até setembro deste ano. E um dos atos será reduzir o gasto com os salários dos jogadores. "Nossa projeção é reduzir no ano, pelo menos, na casa de uns R$ 20 milhões. Então estamos falando de R$ 1,5 milhão por mês."

O elenco do São Paulo voltou aos treinos nesta segunda-feira pela manhã, após a derrota, por 2 a 1, para o Grêmio, em Porto Alegre. O técnico Luis Zubeldía deve definir o time que enfrenta o Juventude, quarta-feira, no MorumBis, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, após o treinamento desta terça-feira. Existe a possibilidade de o treinador escalar uma equipe reserva.

O São Paulo, sexto colocado no Brasileirão, termina a temporada no domingo diante do Botafogo, no domingo, às 16h, no Engenhão, no Rio de Janeiro.