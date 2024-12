Carol Meligeni e Ingrid Martins estreiam com vitória no WTA de Florianópolis

As brasileiras Carol Meligeni, na disputa de simples, e Ingrid Martins, nas duplas, iniciaram nesta segunda-feira com vitória no WTA de Florianópolis, em Santa Catarina, torneio que distribui US$ 115 mil (cerca de T$ 696 mil).

Carol Meligeni, terceira do Brasil, obteve bela vitória, ao derrotar a argentina Julia Riera, cabeça de chave 3 e 120ª do mundo, por 7/5 6/4 após 1h42 de jogo. A brasileira vai enfrentar na próxima rodada a vencedora da romena Miriam Bulgaru e a ucraniana Valeriya Strakhova, que se enfrentam nesta terça-feira.

"Jogo duro contra a Julia. Entrei com a estratégia clara, por nos conhecermos bastante isso fica claro pras duas, consegui executar bem. Abri 4 a 1 no primeiro set, depois do empate consegui me impor melhor para finalizar. No segundo estive abaixo, ela jogou melhor em alguns momentos no comecinho. Eu estava me sentindo fresca de cabeça e com a tática. Estreia é mais complicado condições em relação ao torneio anterior, mas também me preparei bem nos dias anteriores, fiz bons treinos que me deram a confiança para a estrear bem hoje", disse a brasileira.

"É chato jogar contra uma amiga, preferia jogar com uma aleatória, mas precisamos lidar com a situação, acontece muitas vezes ao longo do ano. Acho que maturidade, passar por várias vezes essa situação. Os jogos sabemos que serão limpos, não acontecerá nada. É tranquilo e tudo certo, já ganhei, já perdi, do lado de fora tudo certo. Ela tá convidada pra ir na minha casa, posso fazer um risoto para ela, amizade continua, mas em quadra é o trabalho das duas", afirmou a brasileira.

INGRID AVANÇA NAS DUPLAS

Ingrid Martins, número três de duplas do País, venceu nas duplas. A número 85 do mundo e a grega Despina Papamichail derrotaram a dupla formada pela argentina Julieta Estable e a russa Daria Lodikova por 6/7 (7/5) 6/2 10/8 e irão enfrentar a dupla vencedora do jogo entre as argentinas Martina Capurro/Julia Riera e a dupla da georgiana Ekaterina Gorgodze e a francesa Leolia Jeanjean.

"Cheguei domingo, mas mesmo assim me senti bem na quadra, me adaptei bem, quadra bem mais lenta que semana passada na Argentina, bolinha diferente, mas assim é a vida da tenista, tive que adaptar e achar soluções para vencer o jogo, fico feliz pela forma que lutamos, trabalhamos em equipe. Há muito tempo que não jogo com ela, ela tem boa energia, ótimo jogar com pessoas assim. Sempre uma alegria jogar no Brasil, em Florianópolis", disse a carioca, campeã este ano do WTA de Mérida, no México, e Montreux, na Suíça.

No jogo mais equilibrado do dia, a francesa Kristina Mladenovic precisou de 3h20 para garantir vaga nas oitavas de final, ao superar a colombiana Emiliana Arango por 7/6 (7/5) 6/7 (8/6) e 6/1 na quadra central.