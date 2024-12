Ancelotti elogia Botafogo por 'atitude e comprometimento' na final da Libertadores

Técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti fez elogios ao desempenho e à postura do Botafogo na final da Copa Libertadores, disputada no sábado. O treinador italiano exaltou a "atitude e o comprometimento" da equipe carioca, que pode vir a ser o adversário do Real na final da Copa Intercontinental, a ser disputada ainda neste mês, no Catar.

"Eu vi o jogo. Houve um clima fantástico e um primeiro minuto de jogo incrível, com aquele chute", comentou o técnico do Real, em referência à expulsão relâmpago de Gregore logo no primeiro minuto da final, contra o Atlético-MG, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Apesar do susto logo no início da partida, o Botafogo venceu por 3 a 1 e levantou o troféu da Libertadores pela primeira vez. "A atitude e o comprometimento do Botafogo foram extraordinários e estou muito feliz pelo Allan e pelo Botafogo, uma lenda do futebol brasileiro que conquistou a Libertadores pela primeira vez", comentou Ancelotti, ao citar o volante que comandou no Napoli.

A vitória no sábado garantiu o Botafogo em outras duas competições internacionais: o novo Mundial de Clubes, a ser disputado no meio do ano que vem, e a Copa Intercontinental, torneio que substitui o Mundial antigo. O time carioca entrará nas quartas de final e precisa vencer dois jogos para alcançar a final e encontrar o Real Madrid, que entrará diretamente na decisão, por ser o atual campeão europeu.

"Se avançarem no torneio, ficaremos felizes em jogar contra eles no Intercontinental. Eles fizeram um esforço extraordinário e nós os parabenizamos", afirmou Ancelotti.