Conselho do Santos rejeita recurso e ex-presidente Andres Rueda tem expulsão confirmada

O Conselho Deliberativo do Santos aprovou, em sessão extraordinária, a expulsão do ex-presidente Andrés Rueda e membros do último Comitê de Gestão do quadro associativo do clube. O plenário endossou novamente, nesta segunda-feira, o parecer da Comissão de Inquérito e Sindicância (CIS). O ex-mandatário comandou o clube entre os anos de 2020 a 2023.

Mais três nomes da última administração foram destituídos: José Carlos de Oliveira, vice-presidente, e Renato Hagopian e Dagoberto Oliva, integrantes do Comitê de Gestão.

No encontro, os integrantes do grupo de trabalho de Rueda apresentaram nova defesa. No entanto, foi mantido o resultado positivo sobre a exclusão do quadro associativo.

De acordo com o site oficial do clube, a votação nominal apontou 96 votos a favor e um contra considerando a última administração como gestão temerária. Houve ainda cinco abstenções.

No início de outubro, Andres Rueda e seus parceiros foram expulsos do quadro de associados em decisão tomada pelo Conselho Deliberativo do Santos. A maioria decidiu que a administração de Rueda foi uma "gestão temerária" em razão de seguidas decisões, que teriam prejudicado o clube.

Os argumentos do parecer é de que a gestão temerária teria sido configurada com a antecipação de receitas do contrato de publicidade com a Brax e da Federação Paulista e o caso Cueva.

A contratação do meio-campista peruano Christian Cueva gerou uma dívida que não foi totalmente quitada com o Krasnodar, da Rússia. O clube russo cobrou o clube brasileiro junto à Fifa, que aplicou um "transfer ban" no Santos. Assim, o time ficou cerca de um mês impedido de fazer contratações neste ano, entre março e abril.