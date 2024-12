Milan 'atropela' o Sassuolo e garante classificação para as quartas da Copa da Itália

O Milan não tomou conhecimento do Sassuolo e garantiu a sua classificação para as quartas de final da Copa da Itália ao bater o adversário por 6 a 1 nesta terça-feira, em Milão. A vitória foi definida já na etapa inicial. Diante de um adversário totalmente desarrumado, a equipe rubro-negra já tinha uma vantagem de 4 a 0 no marcador com apenas 23 minutos de duelo.

O Sassuolo resolveu entrar com um time alternativo e pagou caro pela opção. Aos 12 minutos, Chukweze recebeu assistência de Reijnders e, à frente do goleiro, inaugurou o marcador.

O segundo gol saiu aos 17. Rafael Leão iniciou a jogada pelo lado esquerdo e serviu Abraham que tentou entrar na área mais foi travado. A sobra ficou com o holandês Reijnders que bateu rasteiro e fez 2 a 0.

O Sassuolo seguiu errando em sua defesa e facilitou a vida do rival rubro-negro. Aos 21, Abraham fez o pivô na entrada da área e serviu Chukwueze pelo lado direito. Ele bateu cruzado e ampliou.

A goleada começou a ser concretizada no lance seguinte. Com a defesa desorganizada, Loftus Cheek não teve dificuldades para deixar Rafael Leão livre na área. Com uma finalização rasteira, o português fez 4 a 0 com apenas 23 minutos de partida.

No segundo tempo, quem voltou a balançar a rede foi o Milan, que chegou ao seu quinto gol com Calábria. Uma falha do goleiro rubro-negro proporcionou o gol de honra do Sassuolo com Mulattieri. Jogando em ritmo de treino, o sexto gol dos donos da casa veio em mais um erro defensivo do frágil rival. Abraham foi lançado e estabeleceu 6 a 1, definindo a goleada.

BOLOGNA GARANTE VAGA COM GOLEADA

Mais cedo, o Bologna também garantiu uma classificação sem sustos para as quartas de final da competição ao golear o Monza por 4 a 0. Pobega e Orsolini asseguraram a vantagem de 2 a 0 na etapa inicial.

No segundo tempo, o panorama não mudou. O Monza até tentou esboçar uma reação em busca do empate, mas acabou sendo vazado mais duas vezes. Dominguez fez o terceiro aos 18 e Castro definiu o confronto fazendo 4 a 0 aos 31.