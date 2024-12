Neuer é expulso e Bayern de Munique acaba eliminado pelo Bayer Leverkusen na Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen derrotou o Bayern de Munique, por 1 a 0, nesta terça-feira, na Allianz Arena, e garantiu uma vaga nas quartas de final da Copa da Alemanha.

O Bayern começou melhor na partida e chegou a ter 73% de posse de bola. Mas aos poucos o Leverkusen soube encontrar brechas na defesa dos anfitriões para conectar bons contra-ataques.

Em um deles, aos 16 minutos, aconteceu o lance que mudou o panorama da partida. Frimpong foi lançado, ganhou na corrida de toda a zaga do Bayern e surgiu diante de Neuer. O goleiro cometeu a falta fora da área e recebeu o cartão vermelho.

A partir daí, o jogo ficou mais equilibrado. No segundo tempo, aos 23 minutos, saiu o único gol do jogo. Grimaldo escapou pela esquerda e cruzou na medida para Nathan Tella, de cabeça, abrir o placar e definir a vitória e a classificação do Leverkusen.

OUTROS RESULTADOS

Mais três jogos foram disputados nesta terça-feira pela Copa da Alemanha: Werder Bremen 1 x 0 Darmstadt, Arminia Bielefeld 3 x 1 Freiburg e Jahn Regensburg 0 x 3 Stuttgart.