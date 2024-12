Laura Pigossi estreia com vitória sem sustos no WTA 125 de Florianópolis

Laura Pigossi (163ª no ranking) marcou a sua estreia no WTA 125 de Florianópolis, nesta terça-feira, com uma vitória tranquila sobre a finlandesa vinda do quali Anastasia Kulikova (384ª). O triunfo foi por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2, em 1h06 de partida.

Ela agora terá pela frente a polonesa Katarzyna Kawa (247ª). O triunfo na estreia rendeu a Pigossi 15 pontos no ranking da WTA. Feliz por quebrar a tensão de um jogo de estreia, a paulistana disse que precisou superar o cansaço para obter o resultado positivo.

"Para ser sincera o primeiro jogo é sempre o mais difícil, ainda cheguei ontem de manhã em Florianópolis, tinha dormido só três horas. Sabia que hoje não ia estar sentindo no meu melhor, mas que se fosse adiante eu ia estar mais descansada e adaptada para os próximos dias", disse Pigossi que fez a final nas duplas no WTA de Buenos Aires na noite de domingo.

Sobre o próximo confronto, a expectativa é de uma partida complicada onde o foco vai ser importante para seguir na competição. "É um jogo duro, ela (Katarzyna Kawa)vem em um bom momento e tem tudo pra ser uma boa partida. Vamos ver as condições (do confronto)", comentou Pigossi.

Quem também esteve em ação foi a brasileira Luiza Fullana. Ela foi derrotada pela polonesa Katarzyba Kawa por 2 sets a 0 e comentou sobre a sua participação inédita em um torneio de WTA. "Uma experiência muito legal. Para mim pegou um pouco fisicamente, mas faz parte. O importante é a gente se adaptar", afirmou.

Favorita ao título, a argentina Maria Carle, medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos e número 89 do mundo, confirmou o seu favoritismo e derrotou a russa Marria Tkacheva por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/0. Na próxima rodada, ela enfrenta a ex-top10 Kristina Mladenovic.