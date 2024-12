Ponte Preta contrata zagueiro Saimon, do CRB, e chega a três reforços para 2025

A Ponte Preta acertou com o terceiro reforço para a disputa do Campeonato Paulista do próximo ano. Trata-se do zagueiro Saimon, de 33 anos, que disputou a última Série B do Brasileiro com a camisa do CRB. O contrato será assinado até abril de 2026. O clube campineiro aguarda os exames médicos para fazer o anúncio oficial.

Revelado pelas categorias de base do Grêmio, Saimon passou ainda em sua carreira por Vitória, Mogi Mirim, Passo Fundo, Ypiranga-RS, Vila Nova e Londrina, antes de acertar com o CRB, em 2023.

De lá para cá, o jogador disputou 72 partidas pelo time alagoano, sendo 46 na atual temporada, e anotou dois gols. Em sua carreira, o defensor ainda ostenta o título do Campeonato Sul-Americano Sub-20.

Além de Saimon, a Ponte Preta já acertou com o lateral Artur, com passagens pelo clube, e o volante Rodrigo Souza, que já se despediu do São Bernardo, sua última equipe.

A Ponte Preta ainda recebeu de volta alguns jogadores que estavam emprestados, casos do lateral Zé Mário, ex-Mirassol, e do meia Dudu Scheit, do Operário.

A Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista no dia 15 de janeiro, diante do Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.