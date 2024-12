Endrick é eleito um dos jovens mais influentes do mundo ao lado de ativistas e artistas

O atacante Endrick, do Real Madrid, foi eleito um dos 100 jovens mais influentes do mundo pela revista britânica Dazed, em lista publicada anualmente para destacar "pioneiros que moldam a cultura jovem na moda, música, ativismo e outras áreas". O veículo voltado a temas de lifestyle já elegeu nomes como a ativista climática Greta Thunberg, o rapper Lil Nas X e a modelo Kendall Jenner em edições anteriores.

Na atual edição, o atacante brasileiro aparece ao lado de nomes com atuações bem diferentes da sua, caso da jornalista e ativista palestina Bisan Owda, que tem uma audiência de milhões de pessoas nas redes sociais com sua cobertura independente do conflito entre Palestina e Israel, direto da Faixa de Gaza.

A lista também tem talentos em ascensão na música, como Chappell Roan, indicada em seis categorias diferentes do Grammy, e Mk.gee, assim como destaques das artes visuais, como o brasileiro Allan Weber. Além de Endrick, os atletas listados pela Dazed são o atacante espanhol Lamine Yamal, a atacante colombiana Linda Caicedo, a skatista britânica Sky Brown, a tenista americana Coco Gauff e a boxeadora argelina Imane Khelif.

Embora ainda esteja dando os primeiros passos no Real Madrid, o atacante brasileiro de 18 anos já era tratado como uma estrela desde seus primeiros jogos no Palmeiras e tem uma equipe dedicada a impulsionar sua imagem mundialmente. A Roc Nation, uma das empresas que cuida da carreira de Endrick fora de campo, é uma gigante do entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z.

"Desde quando Endrick se tornou embaixador de uma grande marca, de relevância nacional, ainda com 15 anos de idade, já percebemos que sua influência ia transcender o jogo. Ter ele nessa lista, de uma publicação de vanguarda, disruptiva, e de referência em todas as indústrias criativas do mundo é uma validação de que Endrick será um modelo não só para torcedores e futuros atletas, mas também para empresas e como se relacionam com atletas", afirma Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil, e um dos responsáveis pelo gerenciamento da carreira do jogador.

No Real Madrid desde o meio do ano, Endrick foi o jogador estrangeiro mais jovem a anotar um gol pelo clube na história do Campeonato Espanhol e terceiro atleta sul-americano mais jovem a balançar as redes na competição.

Além disso, o atacante alcançou a marca de sul-americano mais jovem a balançar as redes na Liga dos Campeões. Ainda em busca de espaço no estrelado elenco merengue, soma 146 minutos jogados com a camisa do Real Madrid, com dois gols marcados em 12 jogos. Endrick deve estar à disposição do técnico Ancelotti para o próximo duelo do clube merengue, contra o Athletic Bilbao, nesta quarta-feira, às 17h.