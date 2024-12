Mbappé erra pênalti, Real perde em Bilbao e vê Barcelona abrir nova vantagem no Espanhol

Com direito a desperdício de pênalti de Mbappé, o Real Madrid foi derrotado, nesta quarta-feira, pelo Athletic Bilbao, no estádio San Mamés, por 2 a 1, em duelo adiantado da 19ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time do técnico Carlo Ancelotti permanece com 33 pontos e fica a quatro do líder Barcelona.

Com grande apoio dos torcedores que lotaram o San Mamés, o Athletic Bilbao dominou a primeira etapa. Com forte marcação, o time da casa esteve menos com a bola, mas foi mais efetivo no ataque.

Logo aos cinco minutos, Nico Williams forçou o goleiro Courtois a fazer boa defesa. O Real respondeu com Mbappé. O atacante francês chegou a fazer um gol, as o lance foi invalidado pelo VAR, que acusou impedimento. No mesmo lance, o VAR analisou um pênalti em Rodrygo, que não foi confirmado.

O Athletic teve sua grande chance de marcar na primeira etapa aos 29 minutos, quando Iñaki Williams fez bonita assistência de calcanhar para Berenguer, mas a conclusão não foi boa.

Sem s companhia de Vinícius Júnior (machucado), Rodrygo se movimentou por boa parte do campo e tentou organizar jogadas, mas não teve muito sucesso.

O Athletic Bilbao voltou para o segundo tempo impondo maior pressão e por várias vezes ficou com os dez jogadores de linha no campo de ataque.

O gol não demorou a sair. Aos oito minutos, Nico Williams cruzou da esquerda, Courtois espalmou para frente e Berenguer empurrou para dentro da meta para fazer 1 a 0.

O clima no San Mamés ficou 'enlouquecido', mas o Real tentou assim mesmo equilibrar a partida. Aos 21, Rudiger quase empata, ao acertar a trave. Mas o zagueiro alemão foi atingido no lance pelo goleiro Agirrezabala. O juiz deu pênalti, que Mbappé cobrou e o goleiro do Athletic Bilbao defendeu.

A pressão contrária da torcida e o pênalti perdido não diminuíram o ímpeto do Real, que conseguiu o empate aos 33 minutos, com Bellingham, que pegou rebote de Agirrezabala após chute de Mbappé.

O problema para o Real foi o erro de Valverde no campo defensivo, aos 36 minutos. Guruzeta roubou a bola e fez o segundo do Bilbao na saída de Courtois.

Ancelotti colocou Endrick, aos 42 minutos, na busca do empate, mas o time merengue não teve forças, diante de um rival que soube se defender nos minutos finais.