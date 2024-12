Em noite de Coutinho, Vasco bate Atlético-MG e volta a vencer no Brasileirão após 5 jogos

O último jogo do Vasco em sua casa, pelo menos em 2024, foi de magia. Com uma atuação brilhante do meia Philippe Coutinho, o time carioca superou o Atlético-MG por 2 a 0 em São Januário, pela 37ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, quebrando, também, uma sequência negativa na temporada.

A atuação do 'pequeno mágico' Coutinho fica marcada na memória do torcedor. Perto de iniciar a reforma de seu estádio, o Vasco viu o primeiro gol do camisa 11 desde o seu retorno à Colina. Ele também deu a assistência para Vegetti abrir o placar.

O resultado, além de encerrar uma sequência de cinco jogos sem vitória vascaína no Brasileirão, levou o time do Rio de Janeiro a 47 pontos, na 11ª colocação da tabela de classificação, abrindo cinco de vantagem para o Athletico-PR, primeiro fora da zona classificatória para a Sul-Americana 2025.

Já o Atlético-MG parou em 44, em 13°, e chegou a 12 jogos sem vitória. Além de perder os títulos da Copa do Brasil para o Flamengo e da Libertadores para o Botafogo, agora corre o risco de não ter sequer uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.

O duelo direto por vaga na Copa Sul-Americana não teve muitas emoções em seus minutos iniciais. O Vasco dominou a posse de bola e teve duas boas chances com Alex Teixeira, que teve sua oportunidade como titular após se destacar na última rodada. Porém, em ambas, a bola foi para fora. Do outro lado, o Atlético chegou uma vez com Deyverson, que parou em Léo Jardim.

Na volta para a segunda etapa, entretanto, o jogo mudou. Aos cinco, Alex Teixeira recebeu cruzamento na área e mandou de cabeça, para defesa de Everson. No minuto seguinte, em contra-ataque, Coutinho deu um passe de cinema de cavadinha para Vegetti, que de primeira, mandou para ao fundo do gol e abriu o placar.

Aos 16, Léo Jardim saiu errado e deu a chance para Vargas empatar, mas o atacante mandou para fora, o que custou caro. Aos 18, em recuperação de Matheus Carvalho, Piton recebeu na esquerda e cruzou na medida para Phillippe Coutinho, que em seu melhor jogo desde o retorno ao clube que o revelou ao futebol, mandou de voleio. Um golaço em São Januário.

Na reta final, o Vasco passou a segurar o resultado, enquanto os mineiros seguiram sem objetividade e amargaram mais um jogo sem encontrar o caminho da vitória.

As equipes fecham sua participação na temporada no domingo, às 16h, com todos os jogos da rodada sendo disputados simultaneamente. O Atlético-MG volta à Arena MRV para encarar o Athletico-PR, enquanto o Vasco visita o Cuiabá, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 ATLÉTICO-MG

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Mateus Carvalho, Jair (Sforza) e Philippe Coutinho (Payet); Alex Teixeira (Maxime Dominguez) e Vegetti. Técnico: Felipe Maestro (interino).

ATLÉTICO-MG - Everson; Saravia, Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana (Alisson); Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Rubens; Deyverson (Vargas) e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

GOLS - Vegetti, aos seis, e Philippe Coutinho, aos 18 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Vegetti, Lucas Piton, Paulo Henrique (Vasco); Guilherme Arana, Alan Franco (Atlético-MG).

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA - R$ 861.476,00.

PÚBLICO - 17.074 torcedores.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).