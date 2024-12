Cristiano Ronaldo profetizou há três meses dificuldades de Mbappé: 'Real Madrid não é o PSG'

O francês Kylian Mbappé ainda não conseguiu apresentar o seu melhor futebol pelo Real Madrid. Na quarta-feira, o jogador teve atuação de pouco brilho, e o time merengue perdeu por 2 a 1 para o Athletic Bilbao, em duelo do Campeonato Espanhol. Mbappé perdeu um pênalti no confronto.

O atleta foi contratado pelo Real Madrid em junho e assinou um contrato de cinco temporadas, válido até 2029. O atacante contabiliza vinte jogos pela equipe espanhola, com dez gols e duas assistências. O rendimento do atacante tem sido criticado pela imprensa espanhola.

O jornal Marca, por exemplo, afirmou após a derrota para o Athletic Bilbao que o Real Madrid "se acostumou a perder" e que Mbappé ainda "não está à altura do clube".

Um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, o português Cristiano Ronaldo "previu", há cerca de três meses, que Mbappé poderia ter algumas dificuldades na equipe espanhola. Na ocasião, Cristiano Ronaldo mostrou certo otimismo sobre o desempenho de Mbappé no Real, mas fez um alerta.

"Vamos ver se a mente deles tem clareza, se está boa. E se eles conseguem lidar com a pressão, porque o Real Madrid não é o PSG (Paris Saint-Germain), posso te assegurar", disse Cristiano Ronaldo, em entrevista ao ex-jogador Rio Ferdinand, em setembro.

O vídeo tem repercutido nas redes sociais. Internautas lembraram do "presságio" de Cristiano Ronaldo no início da trajetória de Mbappé no Real Madrid.

O francês assumiu a responsabilidade após o pênalti perdido diante do Athletic Bilbao. Mbappé fez uma postagem nas redes sociais e falou em "dar a volta por cima" no clube. "Mau resultado. Um grande erro em um jogo em que cada detalhe conta. Assumo toda a responsabilidade. É um momento difícil, mas é o melhor momento para mudar essa situação e mostrar quem eu sou", escreveu o atacante no Instagram.