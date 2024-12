Palmeiras enfrenta time de Messi, Fla encara Chelsea e Botafogo pega PSG no Mundial de Clubes

A Fifa realizou nesta quinta-feira, em Miami, nos Estados Unidos, o sorteio que definiu o caminho dos brasileiros Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo no novo e controverso Mundial de Clubes, que vai durar um mês, com início em dia 15 de junho e término em 13 de julho de 2025.

Cabeça de chave do Grupo A, o time paulista vai encarar Porto, de Portugal, Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, equipe americana em que joga o astro argentino Lionel Messi e que fará o jogo de abertura da competição contra o Al Ahly.

Como não é cabeça de chave, o Botafogo, atual campeão da Copa Libertadores, terá dois europeus pela frente no Grupo B: Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, além do Seattle Sounders, dos Estados Unidos. No Grupo D, o Flamengo teve sorte no sorteio: seu rival mais forte será o Chelsea. Os outros dois são, ao menos em tese, mais frágeis: Espérance, da Tunísia, e Leon, do México.

Sortudo também foi o Fluminense, que caiu na Chave F e enfrentará Ulsan, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul. O oponente mais forte é o Borussia Dortmund, da Alemanha.

Os 32 participantes foram divididos em quatro potes de oito equipes cada. O sorteio começou com a distribuição dos cabeças de chave nos grupos. Posteriormente, foram sorteados os clubes dos potes 2, 3 e 4. Os oito times do primeiro pote foram alocados na primeira vaga dos respectivos grupos.

Palmeiras, Flamengo, Fluminense eram cabeças de chave, enquanto o Botafogo, que ficou com a última vaga após conquistar a Libertadores, foi para o pote 3. Segundo o regulamento, clubes de uma mesma federação não se enfrentam na fase classificatória, com exceção dos europeus. A regra determina ainda que pelo menos um e no máximo dois times europeus façam parte do mesmo grupo. Assim, quatro dos oito grupos têm pelo menos dois representantes europeus.

Por razões de equilíbrio, na argumentação da Fifa, os sul-americanos do pote 1 têm que necessariamente enfrentar os europeus mais bem ranqueados do pote 2 (Porto, Chelsea, Borussia Dortmund e Inter de Milão). Os demais foram sorteados com times da Europa presentes no pote 1.

EVENTO TEM RONALDO, DEL PIERO E DONALD TRUMP

Embora cause empolgação nos torcedores brasileiros, o novo Mundial de Clubes não está entre os eventos mais aguardados do futebol na Europa. A Fifa, na figura do presidente Gianni Infantino, que tornou uma obsessão pessoal esse torneio, empreende há meses grandes esforços e faz alto investimento para que o campeonato seja tratado com o valor que se esperava quando foi concebido.

Infantino tem feito o que pode para dar visibilidade à competição e torná-lo atrativa. No sorteio, ele convidou o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que enviou uma mensagem gravada, e levou ao palco Ronaldo Fenômeno para revelar o design do gigantesco, opulento e extravagante troféu, chamado de "icônico" pelo presidente da Fifa. Foi necessária uma chave para "abrir" o miolo da taça. "Este é um dia histórico", disse, orgulhoso, o dirigente ítalo-suíço.

Coube ao italiano Del Piero apresentar o sorteio. As bolinhas foram sorteadas por dois brasileiros - o pintor Romero Brito e a modelo Adriana Lima - além de Teófilo Cubillas, maior jogador da história do Peru, e a artista Gloria Estefan.

O Mundial virou motivo de preocupação e críticas na Europa. O período em que a competição será disputada corresponde ao período de férias dos campeonatos europeus, que começam em agosto e terminam em maio. Na avaliação de boa parte dos clubes, ligas e sindicatos de jogadores, os clubes envolvidos no torneio da Fifa terão suas pré-temporadas prejudicadas.

A Fifa, de fato, enfrentou algumas dificuldades, especialmente em sua busca para vender os direitos de transmissão do Mundial, com baixa receptividade entre as grandes empresas de mídia da Europa e até dos Estados Unidos, país-sede do torneio.

Por isso, teve de fazer um acordo desvantajoso e não vai ganhar nada pela cessão do direitos de transmissão globais com a DAZN, serviço de streaming que terá exclusividade de exibição, mas pode sublicenciar os direitos para redes locais. A plataforma vai exibir todas as 63 partidas do torneio gratuitamente.

A longa duração do evento internacional, semelhante a de uma Copa do Mundo, fez a CBF antecipar todo o calendário da próxima temporada, estabelecendo o início dos Estaduais para 12 de janeiro e do Brasileirão em 29 de março.

Confira os grupos do Mundial de Clubes:

Grupo A: Palmeiras, Porto, Al Ahly e Inter Miami;

Grupo B: Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Botafogo e Seattle Sounders;

Grupo C: Bayern de Munique, Auckland City, Boca Juniors e Benfica;

Grupo D: Flamengo, Espérance, Chelsea e Leon;

Grupo E: River Plate, Urawa Reds Diamonds, Monterrey e Inter de Milão;

Grupo F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns;

Grupo G: Manchester City, Wydad, Al Ain e Juventus;

Grupo H: Real Madrid, Al Hilal, Pachuca e Salzburg.