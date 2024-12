Ponte Preta confirma contratação do goleiro Diogo Silva e acerta com novo preparador físico

A Ponte Preta segue vivendo dias movimentados com a montagem e reformulação do elenco para a temporada 2025. Nesta quinta, a diretoria acertou os últimos detalhes com o goleiro Diogo Silva, de 38 anos, que é o terceiro reforço visando a disputa do Campeonato Paulista.

Diogo Silva tinha contrato com o Paysandu, clube que defendeu na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, até o final de 2025. O atleta rescindiu o vínculo ao término da competição e acertou com a Ponte Preta até o final do Paulistão de 2026.

Nesta temporada o goleiro disputou 28 jogos com a camisa do Paysandu, onde conquistou dois títulos: Campeonato Paraense e Copa Verde. O atleta ainda tem passagens por CRB, onde foi campeão alagoano em 2022, Ceará, levantou o título da Copa do Nordeste em 2020, Luverdense, Copa Verde em 2017, XV de Piracicaba, Vasco, Copa do Brasil em 2011 e Campeonato Carioca em 2016, Nova Iguaçu, Copa Rio em 2008, e Bangu.

Aliado a chegada do novo goleiro, a direção também acertou a contratação de um novo preparador físico, após a saída de Thiago Vegette no começo da semana. Trata-se de Léo Cupertino.

Em seu currículo, o profissional trabalhou recentemente nas categorias de base da seleção brasileira, além de passagens internacionais pela seleção da Guiné Equatorial e em times da Coreia do Sul e do Catar. No Brasil, trabalhou no Coritiba, América-MG, Bahia, Vasco, Vitória, Criciúma e Guarani.

A Ponte Preta, que está no Grupo D do Paulistão, ao lado de Palmeiras, São Bernardo e Velo Clube, já tem data para estrear no estadual: 15 de janeiro, quando visita o Novorizontino. De qualquer forma, a tabela ainda pode ser desmembrada com horários. A pré-temporada deve começar nos próximos dias.