Atlético de Madrid vira nos dez minutos finais sobre time da 3ª divisão e avança na Copa do Rei

O Atlético de Madrid não teve vida fácil, mas conseguiu avançar na Copa do Rei ao derrotar o Cacereño, time da 3ª divisão da Espanha, por 3 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Príncipe Felipe, em Cáceres. Os gols do time do técnico Diego Simeone saíram a partir dos 38 minutos da segunda etapa.

O duelo dava indícios de que haveria uma zebra histórica, mas tudo mudou nos minutos finais, quando o Atlético de Madrid encontrou forças para evitar a derrota e carimbar sua classificação à próxima fase. O adversário sairá através de sorteio.

O primeiro tempo contou com domínio total do Atlético de Madrid, que teve 65% de posse de bola e 18 chutes a gol. No entanto, foi o Cacereño que fez a festa ao concluir uma das poucas chances criadas em toda a partida.

Aos 30 minutos, o Cacereño deu uma aula de contra-ataque. Martinez foi acionado em velocidade pela direita e cruzou na medida para Merencio, que se atirou na bola para marcar o gol em um chute no ar. Do outro lado, o Atlético desperdiçou uma coleção de oportunidades, com Correa, Sorloth e De Paul.

O Atlético de Madrid continuou pressionando no segundo tempo e, quando tudo parecia que o jogo estava perdido, Lenglet recebeu dentro da área e cabeceou para o gol, aos 38. A situação piorou ainda mais aos 40. Sancho levou o segundo amarelo e consequentemente o vermelho.

Com um a mais, o Atlético partiu com tudo para o ataque e fez mais um aos 47. De Paul arriscou de fora da área e contou com um desvio na defesa para ampliar. E ainda deu tempo de Álvares, aos 50, dar números finais ao duelo.

Ainda nesta quinta-feira, o Osasuna também sofreu e chegou a estar perdendo por 2 a 0 para o Ceuta, mas cresceu no segundo tempo e virou com o mesmo drama do Atlético de Madrid, marcando os três gols nos dez minutos finais da partida. Com isso, acabou avançando com um triunfo por 3 a 2.