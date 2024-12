Eduardo Sasha decide, Red Bull Bragantino vence Athletico-PR e se mantém vivo no Brasileirão

O Red Bull Bragantino continua vivo na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro ao vencer o confronto direto com o Athletico-PR por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Ligga Arena, em Curitiba, pela 37ª rodada. Os dois times só dependem de si para permanecer na divisão.

Com 41 pontos, o Bragantino ocupa o 17º lugar. Como o Athletico-PR, com 42, enfrenta o Atlético-MG, com 44, a equipe paulista precisa de uma simples vitória para seguir na divisão de elite. Do lado paranaense, um triunfo também lhe deixa na Série A em 2025.

A esperança do Red Bull Bragantino era toda em cima do principal personagem desde a chegada da franquia no clube, o atacante Eduardo Sasha. Com 32 anos e com a experiência adquirida pelos clubes que passou - Goiás, Internacional, Santos e Atlético-MG -, o jogador não se intimidou e colocou o time nas costas para levá-lo vivo até a última rodada do Brasileirão.

Eduardo Sasha chegou a 30 gols pelo Red Bull Bragantino ao marcar os dois da vitória do time que vive um verdadeiro drama nesta reta final. Aos 13 minutos, ele recebeu de Andrés Hurtado, antecipou Belezi e desviou para inaugurar o marcador e jogar a torcida da casa contra o próprio Athletico.

O Athletico se desesperou e precisou usar todas as suas 'cartas na manga' para crescer e voltar a levar perigo ao Red Bull Bragantino. Fernandinho e Canobbio entraram no segundo tempo e deram um outro volume ao time, que passou a dominar o adversário em certo momento.

Aos 28, depois de tanto insistir, o Athletico chegou ao empate. Zapelli recebeu na esquerda e colocou a bola na cabeça de Erick. O volante cabeceou com firmeza e mandou no travessão. A bola pingou dentro do gol: 1 a 1.

A resposta do Bragantino precisava ser imediata e foi aí que Sasha resolveu aparecer novamente. Lincoln foi fazendo fila na defesa athleticana, dividiu com o goleiro Mycael e viu a bola sobrar com o artilheiro, que tocou por cima para recolocar o time paulista à frente.

Os últimos minutos se transformaram em ataque contra defesa. O Athletico tentou de todas as maneiras, o goleiro Mycael chegou até mesmo ir para a área, mas a retranca do Bragantino garantiu os três pontos para o time paulista.

Na próxima rodada, o Athletico-PR enfrenta o Atlético-MG no domingo, às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia e horário, o Red Bull Bragantino desafia o Criciúma no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 2 X 1 RED BULL BRAGANTINO

ATHLETICO-PR - Mycael; Leo Godoy (Fernandinho), Belezi, Thiago Heleno e Esquivel; Erick, Felipinho (Di Yorio) e Christian (Zapelli); Nikão (Canobbio), Pablo (Emersonn) e Cuello. Técnico: Lucho González.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Douglas Mendes), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba (Luan Cândido); Lucas Evangelista, Matheus Fernandes (Jadsom Silva), Lincoln (Guilherme Lopes) e Jhon Jhon; Eduardo Sasha e Vinicinho (Raul). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Eduardo Sasha, aos 13 minutos do primeiro tempo. Erick, aos 28, e Eduardo Sasha, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Fernandinho (Athletico); Eduardo Sasha, Pedro Henrique e Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino)

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

LOCAL - Ligga Arena, em Curitiba (PR)