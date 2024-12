Warriors vencem Rockets e encerram série negativa na NBA; Cavaliers superam Nuggets

Apesar dos desfalques de Stephen Curry e Draymond Green, o Golden State Warriors reagiu na noite desta quinta-feira. Jogando em casa, o time de São Francisco superou o Houston Rockets por 99 a 93, encerrando uma série de cinco derrotas consecutivas, que haviam derrubado a equipe na Conferência Oeste. A rodada da NBA também teve o 20º triunfo do Cleveland Cavaliers na temporada regular.

Contando com o apoio da torcida, os Warriors foram liderados por Jonathan Kuminga, que assumiu a responsabilidade e alcançou a maior pontuação de sua carreira. Foram 33 pontos. O cestinha da partida ainda anotou sete rebotes. Mas não esteve sozinho na missão de conduzir o desfalcado time da Califórnia.

Andrew Wiggins, que chegou a ser dúvida para a partida, contribuiu com 23 pontos e nove rebotes. Brandin Podziemski ajudou com 12 rebotes num duelo em que os anfitriões saíram atrás, mas equilibraram ainda no segundo quarto, sem repetir as hesitações das últimas partidas.

O resultado devolveu os Warriors para a briga pelas primeiras posições da tabela do Oeste. O time de Steven Kerr agora ocupa o quinto posto, com 13 vitórias e oito derrotas. O Houston Rockets, que foi liderado pelos 16 pontos de Alperen Sengun, continua na vice-liderança da tabela, com retrospecto de 15/8.

A liderança da Conferência Oeste pertence ao embalado Oklahoma City Thunder, que fez mais uma vítima nesta quinta. Superou o Toronto Raptors por 129 a 92. O líder soma agora 17 triunfos e cinco revezes. O resultado marcou a sexta vitória do Thunder nos últimos sete jogos.

Mais uma vez, Shai Gilgeous-Alexander foi o destaque do time favorito, com 30 pontos. Isaiah Joe contribuiu com 16 pontos enquanto Isaiah Hartenstein obteve 16 rebotes. Pelos Raptors, Jonathan Mogbo e RJ Barrett anotaram 17 pontos cada. A equipe de Toronto figura em 12º lugar na tabela do Leste, com sete triunfos e 16 derrotas.

Dono da melhor campanha da temporada regular, o Cleveland Cavaliers também brilhou nesta quinta. Em casa, venceu o Denver Nuggets, de Nikola Jokic, por 126 a 114. O líder do Leste soma agora 20 vitórias e apenas três derrotas. O Denver é o oitavo do Oeste, com 11/9.

Donovan Mitchell e Darius Garland foram os nomes da partida, com seus 28 e 24 pontos, respectivamente. E, juntos, ofuscaram o "triple-double" de Jokic: 27 pontos, 20 rebotes e 11 assistências. Foi a 139ª vez que o sérvio alcançou dois dígitos em três fundamentos diferentes. Com a marca, ele superou a lenda Magic Johnson neste quesito.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Washington Wizards 101 x 137 Dallas Mavericks

Cleveland Cavaliers 126 x 114 Denver Nuggets

New York Knicks x Charlotte Hornets

Toronto Raptors 92 x 129 Oklahoma City Thunder

San Antonio Spurs 124 x 139 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 126 x 124 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 115 x 110 Sacramento Kings

Golden State Warriors 99 x 93 Houston Rockets

