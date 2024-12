Presidente diz que Santos já tem técnico para 2025, mas faz mistério

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, garantiu que o time já tem um novo treinador, para a temporada 2025, quando voltará a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O mandatário, no entanto, faz mistério e não divulga nem o nome e nem a data em que o técnico será conhecido pela torcida.

"O Santos tem treinador! Eu não posso divulgar o treinador. Eu não tenho condições de fazer essa divulgação. O Santos trabalha no planejamento com o treinador? É lógico que trabalha. O Santos não trabalharia com ninguém sem ter o treinador", declarou Teixeira, em entrevista ao site GE.

O presidente santista revelou que o novo técnico do time da Vila Belmiro está empregado no momento, com contrato vigente com um clube, cujo nome também não foi divulgado. "Nós estamos recebendo críticas negativas, eu concordo, admito, mas daqui a pouco vocês vão entender por que são essas estratégias. Eu não posso, não consigo divulgar. São compromissos existentes, são contratos que estão em vigência, eu não posso antecipar fatos."

Nas últimas semanas, diversos nomes foram associados ao Santos para a temporada 2025. Teixeira, contudo, evitou confirmar as negociações. Mas admitiu conversas com o empresário do português Luís Castro, ex-Botafogo. Outro nome apontado para substituir Fábio Carille é Renato Gaúcho, que tem contrato em vigor com o Grêmio.

O novo treinador santista terá a missão de planejar a próxima temporada, quando o Santos voltará a disputar a primeira divisão, com mais recursos para contratações, salários e também pagamentos de eventuais rescisões com jogadores do atual elenco.

Carille foi dispensado pelo clube paulista logo após a conquista do título da Série B. Ele deixou o comando do time antes mesmo da última rodada da segunda divisão, em comum acordo, de acordo com a direção do Santos.