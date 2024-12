Flick cita duelo contra Vitor Roque no Espanhol e diz que brasileiro não era feliz no Barcelona

A rodada deste sábado do Campeonato Espanhol reserva uma partida recheada de expectativa: o jogo entre

Bétis e Barcelona. Vitor Roque vai enfrentar o clube catalão pela primeira vez desde que mudou de ares. Hansi Flick, treinador da equipe azul e grená, comentou sobre o confronto e afirmou que a saída do atleta foi a melhor coisa que aconteceu para as duas partes.

"Acho que sair e ser titular em outro time foi a melhor decisão do Vitor Roque. Ele está muito bem. Quando eu cheguei no Barcelona, ele não vivia uma boa situação. Não estava feliz e acho que foi a melhor decisão buscar um recomeço em outro lugar", afirmou o treinador.

Responsável pela saída do atleta, Flick acredita em um confronto bastante equilibrado, ainda mais pelo fato de Vitor Roque ter uma motivação especial em poder mostrar serviço jogando sob o apoio de sua torcida.

Com 18 jogos pela nova equipe, o artilheiro ainda vem tentando se consolidar como um dos destaques do Bétis. O atacante, que despontou para o cenário internacional com a camisa do Athletico-PR, foi titular em 11 ocasiões e balançou as redes em cinco oportunidades. Com contrato com o Barcelona até 2031, Vitor Roque está emprestado ao clube de Sevilha até o fim da temporada de 2025 com opção de renovação por mais um ano.

Ciente da dificuldade que vai encontrar jogando no estádio Benito Villamarin, Flick disse que sua equipe está preparada para encarar o adversário e fazer uma grande apresentação.

"Não estou preocupado, acredito nos meus jogadores. Temos sempre que ter cuidado e defender muito bem, pois todos os rivais têm bons jogadores e atacantes goleadores", comentou o treinador que trabalha para manter a sua equipe na liderança isolada do Campeonato Espanhol. Com 37 pontos e um jogo a mais que o vice-líder Real Madrid (33), o alemão cobra uma postura ofensiva do Barcelona mesmo fora de casa.