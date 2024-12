Mourinho responde Guardiola após provocação por número de títulos: 'Ganhei de forma limpa'

O treinador português José Mourinho, atualmente no Fenerbahçe, da Turquia, não ficou satisfeito com a declaração de Pep Guardiola sobre ter seis títulos do Campeonato Inglês enquanto Mourinho tem três. O português rebateu esta fala fazendo referência ao "julgamento do século" que enfrenta o Manchester City, comandado por Guardiola.

"O Pep Guardiola disse uma coisa ontem... ele ganhou seis troféus e eu ganhei três, mas ganhei de forma justa e limpa. Não quero vencer lidando com 150 processos. Se eu perdi, quero parabenizar meu oponente", provocou Mourinho.

A resposta do treinador português acontece após o técnico do Manchester City citá-lo durante uma declaração. Guardiola chegou a se comparar com Mourinho, mas lembrou que ele tem mais títulos de Inglês que o rival. "No fim das contas, talvez eu seja uma pessoa similar a José (Mourinho), mas ele ganhou três, eu ganhei seis", afirmou.

Na provocação, Mourinho utiliza as acusações que o Manchester City enfrenta no Inglês para insinuar que estes títulos não foram legítimos. O clube corre o risco de ser rebaixado por conta de supostas violações de Fair Play Financeiro. O processo do City vem sendo chamado de "julgamento do século" por conta de sua magnitude. O resultado deve ser anunciado entre março e junho de 2025.