Real Madrid planeja retorno de Vini Jr e anima Ancelotti: 'Boa notícia poder contar com ele'

Um dos principais jogadores da equipe, o atacante Vini Jr., que se recupera de uma lesão na perna esquerda, deve retornar ao Real Madrid antes do previsto. Em entrevista coletiva, Carlo Ancelotti afirmou que o atleta deverá reaparecer no duelo diante do Atalanta, na semana que vem, pela Liga dos Campeões.

Incomodado com as críticas que vem sofrendo em função da campanha irregular no torneio de clubes europeu, Ancelotti manifestou a sua satisfação com o reforço.

"Ver o Vinícius de volta é uma boa notícia, nos dá mais ânimo, sem dúvida. Ele se recuperou muito bem. Não vai estar na partida de amanhã (contra o Girona, pelo Espanhol), mas vai estar pronto para o próximo jogo pela Liga dos Campeões", afirmou o treinador italiano.

O atacante revelado pelo Flamengo se machucou no triunfo de 3 a 0 sobre o Leganés, no dia 24 de novembro, no Espanhol. Com o atleta de volta, Ancelotti terá um ataque mais incisivo para buscar uma reação na Liga dos Campeões.

Atual campeão da competição, o Real Madrid vem decepcionando os seus torcedores até aqui. Em cinco partidas, o gigante espanhol obteve duas vitórias e três derrotas. O reflexo da má campanha está na classificação. O clube merengue é o 24º colocado com seis pontos.