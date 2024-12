Leila incentiva Palmeiras antes da última rodada do Brasileirão: 'Aqui ninguém se entrega'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, fez um post nesta sexta-feira afirmando que o Palmeiras vai "lutar até o fim" pelo título do Campeonato Brasileiro de 2024. A mandatária ressaltou que no clube "ninguém se entrega". O Palmeiras enfrenta o Fluminense no domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela última rodada do Brasileirão.

Para levar a taça, porém, não basta vencer o clube carioca. O Palmeiras precisa contar com uma derrota do Botafogo, que enfrenta o São Paulo, também no domingo, às 16h, no Engenhão. Um empate no Rio já é suficiente para que o Botafogo conquiste seu segundo título no ano, já no último dia 30 também se sagrou campeão da América ao vencer a Libertadores, diante do Atlético-MG.

O Palmeiras tem 73 pontos, enquanto o Botafogo tem 76. Como só restam mais três pontos em disputa, para seguir sonhando com o título o clube precisa vencer o Fluminense. Neste cenário, caso o Botafogo não pontue contra o São Paulo, os dois times empatam em 76 pontos, mas o Palmeiras ficaria na frente por ter uma vitória a mais - que é o primeiro critério de desempate.

Um dado que pode deixar o torcedor alviverde otimista é o fato de o Palmeiras nunca ter perdido para o Fluminense no Allianz Parque. São 10 jogos, nove vitórias e um empate - resultado que não adianta para o clube paulista.

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras tem 8,6% de chances de conquistar o Brasileirão. Já o Botafogo conta com 91,4%.