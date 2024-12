São Paulo libera 8 titulares contra o Botafogo e convoca dois atletas do Sib-20

Sem ambição alguma no Brasileiro, o São Paulo vai com um time recheado de reservas e dois adolescentes para o duelo contra o Botafogo, às 16h deste domingo, no Engenhão, no Rio, válido pela última rodada.

Na sexta colocação na tabela com 59 pontos, o time paulista já está garantido na Libertadores 2025 e não tem chance alguma nem de cair ou mesmo de subir na classificação.

O duelo contra o Botafogo é importante, porém, para o próprio clube carioca e para o Palmeiras. O alvinegro precisa ao menos empatar para ser campeão brasileiro sem precisar do rival alviverde. Já o Palmeiras tem que ganhar do Fluminense e torcer para o desfalcado São Paulo ganhar no Rio.

Assim, resolveu nem levar oito de seus principais jogadores na temporada: o zagueiro Arboleda, o lateral Rafinha, o meio-campista Luiz Gustavo e os atacantes Lucas, Luciano e Calleri. "Preservados pela comissão técnica devido ao desgaste acumulado ao longo do ano", conforme informou o clube em seu site oficial.

Já Wellington, que tem assinado contrato com o inglês Southampton, foi liberado de vez. E o atacante Erick ganhou liberação para resolver "questões particulares".

O técnico Luis Zubeldía também não terá outros sete atletas, todos contundidos: Jamal Lewis, Ferraresi, Ferreira, Wellington Rato, Galoppo e Pablo Maia. Em compensação deve ter no banco Michel Araújo, recuperado de um edema na panturrilha direita.

Desta forma Zubeldía convocou para o duelo dois jogadores da equipe sub-20: o meio-campista Lucas Ferreira e o atacante Ryan Francisco, ambos com 18 anos.