Cruzeiro vai a Caxias do Sul atrás de vaga na Libertadores, mas um tropeço pode derrubar Diniz

O Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), será palco de um duelo importante na tarde deste domingo, quando a partir das 16h, Juventude e Cruzeiro se enfrentam pela 38ª rodada do Brasileirão, lutando por vagas em competições internacionais para a próxima temporada.

Na nona colocação, o time mineiro tem 49 pontos e está apenas um atrás do Bahia, primeiro time no G-8. Para garantir uma vaga na Libertadores, porém, o Cruzeiro precisa mais do que a vitória sobre o Juventude: deve torcer para que o time baiano não vença o já rebaixado Atlético-GO.

Do outro lado, o Juventude figura na 13ª posição da tabela de classificação, com 45, apenas dois de vantagem em relação ao Fluminense, primeiro time fora da zona classificatória para a Copa Sul-Americana, que pode ser a primeira da história do time gaúcho.

Este jogo também pode marcar a despedida do técnico Fernando Diniz, que enfrenta forte pressão e deve deixar o clube mesmo com contrato até dezembro de 2025. Com um desempenho de apenas 28,57% de aproveitamento, conquistando duas vitórias em 14 jogos, o treinador sofre críticas tanto da torcida quanto da diretoria.

O desafio no sul será ainda maior devido a uma longa lista de desfalques. Lucas Villalba, Walace, Matheus Henrique, Álvaro Barreal, Kaio Jorge e Juan Dinenno, vetados pelo departamento médico, e Zé Ivaldo e Marlon, suspensos, estão fora desta despedida. Já Mateus Vital, afastado por amigdalite, e Lautaro Díaz, que relatou incômodo muscular, não foram vistos nas imagens do treino e são dúvidas.

Do outro lado, após garantir a permanência na Série A com a vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo na última rodada, o Juventude agora mira um feito inédito: conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana e registrar sua melhor campanha desde a implementação do formato com 20 clubes, em 2006, quando conquistou 47 pontos.

Após o triunfo contra o São Paulo, o meia Nenê, um dos líderes do elenco, destacou o esforço coletivo e a importância da torcida. "Missão cumprida. O ano foi desafiador, mas mostramos nossa força. Manter o Juventude na Série A é motivo de orgulho. Agora, pensar em uma Sul-Americana seria um sonho realizado", afirmou o experiente camisa 10.

Apesar do clima de confiança, o Juventude terá alguns desfalques para o duelo contra o Cruzeiro. Edson Carioca, com lesão muscular, e os defensores Caíque e Danilo Peixoto, ambos com lesões ligamentares no joelho, seguem fora. Por outro lado, o time entra em campo sem jogadores suspensos.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X CRUZEIRO

JUVENTUDE - Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Lucas Freitas e Ewerthon; Ronaldo, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Gabriel Taliari e Erick Farias. Técnico: Fábio Matias.

CRUZEIRO - Cássio; William, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero, Ramiro, Lucas Silva e Matheus Pereira; Gabriel Veron e Lautaro Díaz. Técnico: Fernando Diniz.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista (FIFA - SP).

HORÁRIO - 16h.

LOCAL - Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).