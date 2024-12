Palmeiras recebe Flu na provável despedida de Dudu e ainda sonha com título do Brasileirão

Embora Abel Ferreira já tenha jogado a toalha e a chance de título seja remota, o Palmeiras entra em campo para encerrar sua jornada no Brasileirão neste domingo com o pensamento de que o tricampeonato ainda é possível. Não basta, ao time alviverde, vencer o Fluminense no Allianz Parque. É preciso torcer para uma derrota do líder Botafogo para o São Paulo. A bola rola às 16h.

Com 73 pontos, e três a menos que o Botafogo, o time paulista é a única equipe que pode tirar o taça do clube carioca. Em caso de triunfo sobre o Flu e revés da equipe do técnico Artur Jorge para o São Paulo, os dois clubes encerram o Campeonato Brasileiro com a mesma pontuação: 76. Dessa maneira, os palmeirenses levantam o troféu por terminar o torneio com uma vitória a mais do que o concorrente.

Conquistar a taça pelo terceiro ano consecutivo é improvável porque o Botafogo é amplo favorito contra um desmotivado São Paulo, que deve jogar no Engenhão com reservas. No Palmeiras, porém, "ninguém se entrega", segundo disse a presidente Leila Pereira, ao tentar animar os desanimados torcedores com um publicação em suas redes sociais.

Se no mínimo empatar com o Fluminense, o Palmeiras irá a 74 pontos e se tornará o vice-campeão de maior pontuação no atual formato do Brasileirão. O recorde atual é do Santos.

O título ainda é possível graças a Estêvão, jovem craque que marcou perto dos acréscimos golaço de falta que definiu a vitória sobre o Cruzeiro e impediu que o Botafogo comemorasse de forma antecipada depois de vencer o Inter no Beira-Rio. "É um ano que eu tinha muita expectativa, mas foi mais do que eu pensava", disse o talentoso atacante sobre o seu desempenho em 2024.

Ele é o artilheiro da equipe e vice-artilheiro do Brasileirão. São 15 gols na temporada, 13 deles na competição nacional - tem um a menos que os goleadores Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória).

Um dos maiores ídolos do Palmeiras, Dudu deve se despedir do clube depois de uma década e é provável que o jogo deste domingo seja o seu último com a camisa alviverde. O atacante está a caminho do Cruzeiro, com quem voltou a negociar depois de um acordo frustrado há seis meses. Aquela tentativa de sair arranhou sua imagem a ponto de Leila afirmar que não contava mais com o camisa 7.

Foi o pior ano do atacante vestindo a camisa do time de que se tornou ídolo. Recuperou-se de grave lesão, pouco jogou e viveu as consequência de ter negociado - e depois recuado - com o Cruzeiro.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSE

PALMEIRAS - Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno, Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, Lima e Ganso; Arias, Germán Cano e Serna. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Ramon Abatti Abel (SC).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP).