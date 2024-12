Arsenal empata com Fulham e desperdiça chamce de se aproximar do líder Liverpool no Inglês

O Arsenal empatou em 1 a 1 pelo Fulham neste domingo em Londres e desperdiçou a chance de se aproximar do líder Liverpool. O time dirigido por Mikel Arteta tem 29 pontos contra 35 do Liverpool, que teve o jogo com Everton adiado devido ao meu tempo no sábado.

Após três vitórias seguidas, o Arsenal chegou a comemorar mais um triunfo após Saka marcar de cabeça aos 43 minutos do segundo tempo, mas após revisão do VAR o gol foi anulado por impedimento.

Apesar de dominar o jogo, com quase 70% de posse de bola, o Arsenal saiu atrás do placar após uma boa troca de passes construída pelo Fulham. Depois de participar do início do lance no campo de defesa, Jimenez avançou pelo lado direito e finalizou cruzado ao invadir a área do Arsenal aos 11 minutos do primeiro tempo.

O Arsenal chegou ao empate no início do segundo tempo, quando Saliba concluiu de pé direito dentro da área do Fulham. A posição era duvidosa, mas Saliba estava em condição de jogo. O lance começou com cobrança de escanteio pela esquerda, Havertz cabeceou na segunda trave em direção ao centro da área.

O Arsenal terminou a partida com 12 finalizações, contra apenas 2 do adversário, mas foi incapaz de confirmar as chances para virar o placar contra o décimo colocado do Inglês, com 23 pontos.

Em casa, o Leicester conseguiu empatar com Brighton em 2 a 2 após estar perdendo por 2 a 0 até os 41 minutos do segundo tempo. Lamptey abriu o placar com um golaço aos 37 minutos do primeiro tempo. Pelo lado direito, ele dominou a bola após um forte cruzamento de Estupinan, ajeitou na entrada da área e acertou um belo chue de esquerda. A bola entrou no ângulo direito do goleiro Hermansen.

No segundo tempo, o Brighton chegou ao segundo com outro belo gol. Em um contra-ataque, Minteh foi acionado pelo lado direito do ataque. Ele driblou dois defensores do Leicester dentro da área antes de marcar.

O Leicester reagiu aos 41 minutos, quando com Vardy finalizou dentro da pequena após levantamento de Reid. O gol de empate saiu já nos acréscimos após erro na saída do zagueiro brasileiro Igor, que havia entrado pouco antes para segurar o resultado. Vardy foi acionado dentro da área pelo lado esquerdo e cruzou, devolvendo a assistência para Reid.

Com a vitória, o Brighton alcançaria a quinta colocação, que vale vaga para a Liga Europa, mas ficou no sétimo posto, com 24 pontos. O Leicester conseguiu abrir 5 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e está em 16º lugar com 14 pontos.

Em seu estádio, o Ipswich vencia Bournemouth por 1 a 0 até os 43 minutos do segundo, mas levou a virada. O gol marcado por Chaplin, após passe de Burgess dentro da área, aos 21 minutos do primeiro tempo, encerrou um jejum de duas partidas do Ipswich.

O Bournemouth conseguiu empatar aos 43 do segundo tempo, com Unaí aproveitando uma saída esquisita do goleiro Muric, que deixou a meta do Ipswich desguarnecida. O cronometro já marcava 5 minutos além do tempo regulamentar quando Outtara aproveitou a sobra após bate rebate na área do Ipswich, que abre a zona de rebaixamento, com 9 pontos.