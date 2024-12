Botafoguenses festejam a volta por cima com título nacional e miram o Mundial

A conquista do título brasileiro pelo Botafogo, neste domingo, coroou um dos momentos mais marcantes da história do clube. Oito dias após levantar a taça da Libertadores, os jogadores celebraram a nova conquista, no Engenhão, e lembraram do sofrimento que antecedeu a festa que tomou conta da torcida alvinegra.

"Desde a primeira entrevista, eu disse q o Botafogo precisa estar no topo porque sofreu muito. Estamos proporcionando isso, essa alegria ao torcedor, e é um orgulho para mim", afirmou o atacante Luiz Henrique, um dos principais destaques da equipe nas vitoriosas campanhas nacional e continental, ao SporTV. "Estou muito contente com tudo o que está acontecendo, foi uma das melhores temporadas da minha carreira", comentou.

Um dos remanescentes da perda do título do ano passado, quando chegou a liderar com 14 pontos de vantagem, Marlon Freitas não escondeu as lágrimas com a volta por cima. "Estou emocionado porque o final do ano passado foi muito difícil, não gosto de lembrar. Carreguei uma cicatriz por 12 meses", disse o volante. "Não é pelas conquistas, mas pela coragem, pela força, só minha família sabe o que passei. Foi um ano mágico e, depois de tudo o que aconteceu, eu me tornei um dos capitães. Tinha que acontecer"

Mesmo ausente na partida que fechou com chave de ouro a participação botafoguense no Brasileiro, Alexander Barboza festejou ter colocado seu nome na galeria de campeões do clube. "É incrível. Entramos para a história do Botafogo, no futuro vão se lembrar de nós. Pouca gente acreditou e hoje temos duas taças como essas", afirmou o zagueiro, lembrando a conquista da Libertadores.

Para o goleiro John, o momento é de festa, mas logo o grupo terá que voltar para o trabalho, de olho em uma nova taça. "Lutamos demais e fomos coroados com o título. Lutei bastante e só tenho a agradecer a Deus", comentou o jogador. "Foi muita loucura em poucos dias. Vamos comemorar hoje, e amanhã começamos a pensar no Mundial."