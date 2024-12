Atlético de Madrid sofre em casa, mas busca virada incrível aos 49min do 2º tempo no Espanhol

Em jogo de sete gols, o Atlético de Madrid sofreu neste domingo, mas buscou uma incrível virada sobre o Sevilla, por 4 a 3, diante de sua torcida, em rodada do Campeonato Espanhol. O resultado manteve a equipe do técnico Diego Simeone na cola dos líderes da tabela.

O Atlético chegou aos 35 pontos, três abaixo do líder Barcelona e apenas um atrás do Real Madrid. As duas equipes da capital espanhola têm um jogo a menos que o time catalão. Já o Sevilla permanece longe da briga pelas primeiras posições, na modesta 13ª colocação, com 19 pontos.

O primeiro tempo no estádio Civitas Metropolitano começou movimentado. Foram dois gols em apenas dois minutos. O Atlético abriu o placar com Rodrigo de Paul, aos 10, e Lukébakio respondeu ao empatar para o Sevilla, aos 12. Aos 32, Romero virou o placar em favor dos visitantes. Julian Alvarez chegou a marcar, mas o VAR anulou o que seria o segundo gol do Atlético.

A etapa final contou com o terceiro gol do Sevilla, com Sánchez, aos 12. A reação atleticana começou cinco minutos depois, com gol de Griezmann. Lino anotou o terceiro dos anfitriões aos 34. E o atacante francês decretou a vitória do time de Madri aos 49 minutos do segundo tempo.

Na cola do time madrilenho na tabela, o Athletic Bilbao fez a lição de casa e derrotou o Villarreal por 2 a 0. Paredes e Iñaki Williams, um em cada tempo, marcaram os gols da partida. Gueye chegou a balançar as redes pelo Villarreal quando os anfitriões venciam por 1 a 0, mas o gol foi anulado pelo VAR. A equipe de Bilbao ocupa o quarto lugar, com 32 pontos, contra 26 do Villarreal, quinto colocado.

Fora de casa, a Real Sociedad superou o Leganés por 3 a 0. Méndez, Barrenetxea e Oyarzabal fizeram os gols dos anfitriões, que figuram em sexto lugar na classificação geral, com 24 pontos. O Leganés é o 16º colocado, com 15.

No outro jogo do dia, Osasuna e Alavés empataram por 2 a 2 na casa do primeiro. Budimir e García marcaram pelo Osasuna e Kike García anotou os dois gols do time visitante, 15º colocado, com 15 pontos. A equipe da casa aparece na sétima posição, com 24.