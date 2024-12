Gabigol vai para qual time? Veja opções para o ex-atacante do Flamengo

O atacante Gabigol não vestirá mais a camisa do Flamengo. O jogador fez a despedida do clube carioca no empate em 2 a 2 com o Vitória no domingo, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. "Feliz, acho que foi uma passagem histórica. Cheguei aqui um menino, e acho que hoje é o dia em que me torno imortal. Daqui a pouco vou ter 30 anos, 35, 40, 90, não vou mais estar na Terra, mas o meu nome vai estar aqui para sempre. Então acho que hoje encerra-se um ciclo, hoje eu virei uma lenda", disse Gabigol.

O futuro do atleta, porém, está indefinido. Logo após o título do Flamengo na Copa do Brasil, surgiu a informação que Gabigol tinha um acerto com o Cruzeiro. No entanto, o acordo não foi oficializado até o momento.

"Nós não vamos confirmar nenhuma movimentação no mercado de transferências neste momento, porque o Cruzeiro está totalmente focado em cumprir os objetivos desta reta final de temporada e temos completa confiança no nosso elenco atual. Mas, para nós, é motivo de satisfação poder acompanhar via imprensa sempre o nome de grandes atletas relacionados ao Cruzeiro, como foi o caso do Gabigol", disse na época o CEO do clube mineiro, Alexandre Mattos.

Ainda assim, a contratação do centroavante Gabigol pelo Cruzeiro não está descartada. Existe a expectativa que o atleta possa ser anunciado no novo clube no dia 2 de janeiro, data de aniversário de 104 anos da equipe celeste.

No último final de semana, porém, Gabigol tornou-se embaixador da "Viva Sorte", empresa que dá o nome para o estádio do Santos. O fato agitou torcedores santistas, que mostraram otimismo em um acerto com o atacante.

O clube paulista já fez uma oferta ao jogador, mas ainda não obteve uma resposta. O Santos envolveria patrocinadores e parceiros na negociação com Gabigol. Neste cenário, seria possível acionar a empresa "Viva Sorte".

Se o Santos ainda sonha com Gabigol, o Palmeiras não tem mais interesse na contratação do polêmico atacante. O clube paulista chegou a propor um pré-contrato para o estafe do atleta, mas as conversas não evoluíram.