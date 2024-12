Após fim do Brasileiro, Felipe retoma cargo de diretor no Vasco e inicia planejamento para 2025

O fim do Brasileirão voltou a trazer mudanças no Vasco. Um dia após o fim da temporada 2024, o clube carioca ficou mais uma vez sem treinador. Felipe, que vinha atuando como técnico interino, retomou seu cargo de diretor técnico para iniciar o planejamento do time para a próxima temporada.

Com longa história no clube como jogador, Felipe assumiu o comando da equipe a três rodadas do fim do Brasileirão. Ele ocupou o lugar de Rafael Paiva, demitido após uma série negativa de resultados, que colocaram o time cruzmaltino em situação vulnerável na tabela do Brasileirão.

Felipe deixou o cargo com um saldo positivo de duas vitórias e um empate. A sequência assegurou o Vasco na Copa Sul-Americana da próxima temporada. "É muito pouco para a grandeza do Vasco, mas conquistar uma vaga na Sul-Americana, voltar a disputar um campeonato internacional é de suma importância. Isso mostra uma evolução", comentou o agora diretor de futebol, em tom de avaliação da temporada.

"Quando nosso presidente Pedrinho assumiu, era uma situação muito ruim. Começamos a trabalhar diariamente, aumentar a confiança dos jogadores. Claro que, num campeonato muito disputado, você acaba oscilando", afirmou. "Mas esperamos almejar coisas maiores, do tamanho da grandeza do Vasco. Continuar trabalhando, descansar um pouco mentalmente, mas já começar a pensar no planejamento."

Para a temporada 2025, o Vasco agora trabalhar na busca por um novo treinador. Nenhum acordo está encaminhado, mas Felipe afirma ter definido o perfil que o clube procurará. "O perfil já está traçado, mas não tem ninguém definido", declarou. "Vamos começar a ter um processo de reuniões para entender qual o melhor perfil de treinador para que possamos ter um ano de 2025 bem melhor do que foi 2024."

Em relação ao elenco, o ex-treinador garantiu que o clube não fará loucuras em busca de reforços. "Temos que qualificar, entender, ver quais jogadores vão continuar. O mercado já começou a acontecer, não vamos fazer nenhuma loucura, acho importante frisar isso. Vamos contratar jogadores que realmente querem jogar no Vasco, que estejam dispostos. Ninguém é acima do Vasco."