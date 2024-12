Felipão revela conversa com Dorival sobre Estêvão e expressa 'solidariedade' a Abel Ferreira

Ídolo do Palmeiras e pentacampeão mundial pela seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari está animado com o futuro do palmeirense Estêvão com a camisa do Brasil. O jovem de 17 anos é tema de conversas entre Felipão e Dorival Júnior, atual técnico da seleção. A dupla está impressionada tanto com o talento quanto com a postura do garoto, que foi eleito revelação, craque do Brasileirão e integrante do ataque ideal durante premiação do Bola de Prata, organizado pela ESPN, nesta segunda-feira.

"Falei com o Dorival algumas vezes, com o Rodrigo Caetano (diretor de seleções da CBF), sobre amenidades, porque somos amigos de longos anos. Fui treinador do Dorival, volante do Grêmio há muitos anos. Trabalhei com o Rodrigo no Grêmio e no Atlético-MG. A gente tem conversado algumas coisas", disse Felipão.

"Uma das coisas que me falam, em off, posso passar para vocês porque não vai ser diferente, é que esse menino chama a atenção do Dorival, de quem trabalha na seleção brasileira, pela forma como ele se comporta. Como jogador e como pessoa. Nós ali conversamos há pouco com o Estêvão só gostaríamos que ele continue fazendo o que faz pelo Palmeiras lá no Chelsea. Ousadia, drible, velocidade, vontade de jogar futebol", concluiu.

Escalado para apresentar o Troféu Telê Santana de melhor técnico do Bola de Prata, Felipão viu Lucas Piccinato, do Corinthians, ser eleito o melhor técnico do Brasileirão feminino, e Artur Jorge, do Botafogo, ser escolhido o melhor do Brasileirão masculino. Também concorriam Roger Machado, do Inter, e Abel Ferreira, do Palmeiras, que foi defendido por Scolari das críticas que vem recebendo de parte da torcida.

"Eu dar dica para o Abel?", disse o pentacampeão, ao ser questionado se tinha algum conselho para dar ao português. "Eu posso me manifestar como técnico. Total solidariedade ao Abel. Nos últimos 30, quem sabe 50 anos, não teve ninguém que ganhou tantos títulos quanto o Abel lá no Palmeiras. Se fizer alguma crítica, tem de se pensar nisso também. Não é porque não ganhou o título em um ano que deixa de ser um dos melhores treinadores que o Palmeiras já teve. Minha dica é que Abel continue seu trabalho da forma que sempre fez, que siga suas ideais. É um dos melhores treinadores que o Palmeiras já teve."

Sem clube desde que deixou o Atlético-MG, em março, Felipão só vai decidir o futuro depois de passar um período em Portugal, onde mora parte de sua família. Com a saída de Renato Gaúcho do Grêmio, o nome do experiente treinador já vem sendo ventilado em algumas especulações. "Não tive contato com ninguém, fiquei cinco meses em minha casa com alguma situação para realizar. Em janeiro, depois minha ida a Portugal para ver meu filho e meus netos, volto e vamos ver o que vai acontecer", comentou.